Ismeretlen, ősi rituálét fedeztek fel Egyiptomban

Oller Guzmán, a Barcelonai Autonóm Egyetem munkatársa és kollégái a Szikait Projekt keretében Berenikénél feltárt legújabb leleteket mutatják be – írja az egyetem oldala. A település egy görög-római kikötőváros volt az egyiptomi Keleti-sivatagban. Tanulmányukban egy vallási, a késő római korra (4-6. század) datálható komplexumot ismertetnek.

A csapat 2019-ben folytatott ásatást a helyszínen. A kutatók a feltárt komplexumot Sólyom-szentélynek nevezik, a struktúra a korabeli Berenike egyik legfontosabb épületében, az Északi komplexumban található.

A várost az időszámítás előtti 3. században alapította II. Ptolemaiosz Philadelphosz egyiptomi király a Vörös-tenger partján. Berenike a római és a bizánci korban tovább működött, ekkor az Arábia és India felől érkező kereskedelmi forgalom központja volt. A maradványok arról árulkodnak, hogy a 4-6. században a várost részben elfoglalták a blemmik. A nomád, a núbiai régióból származó népcsoport a korszakban a Keleti-sivatag nagy részére kiterjesztette hatalmát. Az Északi komplexumban olyan feliratokat találtak, amelyek a blemmik királyaira utalnak, de a Sólyom-szentély is a nomádokhoz köthető.

A szakértők egy hagyományos egyiptomi templomot fedeztek fel, a blemmik a 4. században ezt alakították át saját igényeik szerint. A helyszínen változatos áldozati tárgyakra, köztük szigonyokra, szobrocskákra és sztélékre bukkantak.

A legizgalmasabb lelet az a 15, többnyire fej nélküli sólyomtetem, amelyet a szentélyben találtak. Bár a Nílus-völgyben korábban is ismertek olyan sólyomtemetkezéseket, amelyek a valláshoz kötődnek, most fedeztek fel először egy templomon belül tojásokkal együtt elhelyezett madarakat. Berenike további különlegessége, hogy a helyi madármúmiák nem egyesével, hanem csoportban kerültek elő. Egy olyan sztélé is előkerült, amelynek felirata arra figyelmeztetett, hogy a szentélyben tilos megfőzni az állatok fejét.

Az új felfedezések sokat elárulnak a blemmik tradícióiról. A hódítók hiedelmei elkeveredtek az egyiptomiak szokásaival, valószínűleg Honszu isten tisztelete tartotta fenn a vallást.