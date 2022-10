Elveszett kolostort találtak egy áruház alatt

A ma is jó állapotban lévő haverfordwesti St. David székesegyház a 12. században épült.

Több mint 240 ember, köztük mintegy száz gyermek csontvázára bukkantak egy korábbi, 2013-ban bezárt haverfordwesti áruház alatt Walesben – számol be a The Guardian. A régészek egy középkori rendház maradványait is felfedezték, a leletek a Szent Megváltó-kolostortól származhatnak.

A szakértők szerint az apátság igen komplex, hálótermek, írószobák, istállók és egy kórház is tartozott hozzá. „Ez egy elég tekintélyes temetkezési hely. Sokféle ember fellelhető itt a gazdagoktól az átlagos városlakókig” – mondta Andrew Shobbrook, a Dyfed Archaeological Trust munkatársa és a lelőhely felügyelője.

A gyermekek aránya az elhunytak között a korabeli alacsony várható élettartamot tükrözi. A csontokat a kutatók átfogó elemzés alá fogják venni, mielőtt újratemetik őket. Egyes halottakon olyan fejsérüléseket mutattak ki, amelyek harcra utalnak, Shobbrook szerint a sebesüléseket nyilak vagy muskétagolyók okozhatták. Az egyik magyarázat, hogy az érintettek az Owain Glyndŵr vezette, a franciák támogatta felkelésben haltak meg, Owain Glyndŵr 1405-ben ostromolta meg a várost.

A régészek úgy vélik, hogy a Domonkos-rendi apátság temetőjét egészen a 18. századig használhatták. A rend sokban eltért a többi korabeli szerzetesközösségtől, tagjai a településeket járták koldulva, prédikálva és tanítva.

A Dyfed Archaeological Trust 2022 februárjában kezdte meg a feltárást, amely a tervek szerint a következő év januárjáig tart. A helyszínen egy élelmiszer-kereskedést, egy bárt és egy tetőteraszt akarnak kialakítani.