27 napig uralkodott a zabolázatlan császár

Liu He magánpecsétje.

Kína történelme az ókortól kezdődően rendkívül gazdag, az ázsiai országból megannyi nagy személyiség ismert – Csin Si Huang-ti, az első császár nevét mindenki hallotta már. Mégis, Kína egyik legizgalmasabb régészeti felfedezése nem valamely sikeres történelmi alakjához, hanem egy félig feledésbe merült, a kortársak által igen illetlennek vélt uralkodóhoz köthető.

Liu He, a Han-dinasztia tagja Han Vu-ti kínai császár unokájaként eredetileg Csangji, azaz a mai Csining hercege volt. Miután a császár, vagyis Liu He nagybátyja utód nélkül halt meg, a herceg egy nagyhatalmú udvari figura, Huo Guang támogatásával nyerte el a császári címet időszámítás előtt 74-ben. Az, hogy pontosan milyen személyiség volt, utólag nehéz rekonstruálni, a források ugyanis minden bizonnyal torz képet festenek róla. A feljegyzésekből kivilágló ellenszenv alapján azonban feltételezhető, hogy Liu He nem az uralkodásra termett.

A források szerint az újdonsült császár kinevezését követően, a gyászidőszakot figyelmen kívül hagyva őrült sebességgel utazott a birodalmi fővárosba, Csanganba. Az út során a helyi tisztségviselőktől ritka ételeket és nőket követelve. Uralkodóként aztán sorra adta a címeket egykori csangji embereinek, éjjel-nappal mulatott, és egyszerűen lehetetlen volt hatni rá.

Liu He mindössze 27 napig ült a trónon, majd Huo Guang és más politikai szereplők segítségével leváltották. A császári palota tisztségviselői több mint 1100 visszaélést ismertettek vele szemben bizonyítékként. A volt császár előbb címek nélkül tért vissza Csangjiba, később pedig létrehozták számára a Hajhun márkija címet – viselkedése állítólag élete utolsó éveiben is hagyott kívánnivalót maga után. Liu He harmincas évei elején halt meg időszámítás előtt 59-ben, 16 feleséget és 22 gyermeket hagyva hátra.

Az uralkodó emléke nem éppen dicső, nevét még a császárok hivatalos listájából is kihagyták, a források pedig nagyon negatív képet festenek róla. Mégis, személyét szakmai körökben komoly érdeklődés övezi, ennek oka pedig kivételes nyughelye.

Elképesztő gazdagság

Az egykori császár sírját 2011-ben fedezték fel Csianghszi tartományban – eleveníti fel a Heritage Daily. A lelőhelyről mintegy 20 ezer finoman megmunkált tárgy került elő, ez a Nyugati Han-dinasztia (időszámítás előtt 206-tól időszámítás szerint 24-ig) legjobb állapotban fennmaradt sírja. A pompás nyughelyhez komplex struktúra és áldozati termek is tartoznak.

A nyughelyben többek között aranyból, bronzból és jádéból készült tárgyakat, köztük 2 millió rézérmét és egy temetkezési hintót találtak. A lelőhely egyik különlegessége az a tükör, amelyen Konfuciusz filozófus legkorábbi ismert portréja látható. Emellett több mint 5200 bambusztekercset is felfedeztek a kamrákban.

Noha Liu He megítélése igen rossz volt a korszakban, így is elképesztő pompával temették el. Sírja a Korai Han-dinasztia elképesztő gazdagságáról árulkodik.