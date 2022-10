Az észak-európai Feröer-szigetek nevét jóformán csak hallomásból ismerjük, a 18 szigetből álló csoport a semmi közepén, Norvégia és Izland közt félúton az Atlanti-óceán viharok korbácsolta északi régiójában található. A Dániához tartozó autonóm szigetek Nemzeti Galériája egy fantasztikus projektet indított: kiállítás készült olyan festményekből, amelyek akkor születhettek volna meg, ha Leonardo, Monet, Van Gogh, Picasso, Warhol, és még sokan mások ellátogathattak volna a szigetekre. Mivel azonban erre nem került sor, ezért a festményeket mesterséges intelligencia alkotta meg a feröeri táj és a művészekre jellemző stílusjegyek alapján. A Midjourney nevű cég MI-je sok milliárd ecsetvonás elemzését követően megtanulta, mely művész milyen formákat, színeket, stílust használ, és ezt követően készítette el a szóban megfogalmazva, neki nagy vonalakban felvázolt képeket.

A szigetek fővárosában lévő galériában 40 képet nézhetnek meg az érdeklődők 2022. október 30-ig.

Amellett, hogy a különös kiállítás és a körülötte csapott hírverés kiváló reklám a szigetek turizmusának fellendítésére, érdekes kérdést is felvet a művészettel kapcsolatban. Voltaképp mit is tekinthetünk művészetnek? A mesterséges intelligencia segítségével létrehozott képek határozottan új, eredeti alkotások és felismerhető stílusúak, olyanok, mintha az egykor élt művészek maguk festették volna.

Galéria Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Andy Warhol elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Claude Monet elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Edvard Munch elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Edward Hopper elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Frida Kahlo elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Gustav Klimt elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Henri Matisse elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Leonor Fini elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Pablo Picasso elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Salvador Dalí elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney Hogy nézne ki a feröeri táj Dalí festményén? Vincent Van Gogh elképzelt alkotása Forrás: Created by AI system, Midjourney

„Alapvetően a tehetséges helyi, feröeri alkotók műveit szoktuk kiállítani. Azonban úgy gondoljuk a különleges, új lehetőségek elvezetnek a művészet és a technológia keresztezéséhez, amelyet mi is szerettünk volna kipróbálni, s amelyben a látogatóink is részt vehetnek, akár művészek, akár nem. Olyan kiállítás született, amellyel azok figyelmét is felkelthettük, akik egyébként nem járnak művészeti galériákba. Valószínűleg sok tudományos-technológiai érdeklődésű ember lesz a látogatóink közt, vagy olyan művészek, akik el se akarják hinni, hogy gépi úton ilyesmit lehet készíteni. Rengeteg ember számára izgalmas az ötlet, és egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogyan is működik ez, s talán ők is kipróbálják” – mondta el Karina Lykke Grand, a galéria igazgatója a kiállítás sajtóközleményében. A kiállításon a képeket létrehozó MI segítségével a látogatók maguk is alkothatnak.

A Feröer-szigeteknek mindössze 54 ezer emberből (és 80 ezer birkából) álló lakossága van, s a történelme is rövid, a művészet jóformán csak a 20. században indult be itt, ám ennek ellenére is kiválóak a helyi alkotók műalkotásai. Aki a szigetekre látogat, számtalan, a természethez kötődő tevékenységben, sportban vehet részt a szigetek tradicionális életmódjának megismerése mellett.