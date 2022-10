Megtalálhatták Szent Miklós sírját

Azonosíthatták Szent Miklós konkrét nyughelyét Törökország déli részén – számol be a Live Science. A 3-4. századi szent ma leginkább a Mikulás alakjának inspirációjaként ismert, igaz, az ajándékozó figura létrejöttéhez pogány hagyományok is nagyban hozzájárultak.

A kutatók régóta tudják, hogy a szent testét Antalya tartományában temették el, a maradványokat viszont 700 évvel halála után itáliai férfiak ellopták. Az eredeti sír helye régóta vitatott. A szakértők a közelmúltban a demrei Szent Miklós-templomban folytatott feltárások adatait elemezték, többek között a jeruzsálemi Szent Sír-templommal való hasonlóságokat is megvizsgálták. A törökországi szentélyt 520-ban építették egy korábbi templomra, amelyben Szent Miklós szolgált. A korszakban Demrét Mürának nevezték, itt volt püspök Szent Miklós, akinek 343-ban bekövetkezett halála után a város zarándokhely lett.

A szent életéről viszonylag keveset tudni, legendáinak egy része viszont sokak által ismert. A hagyomány úgy tartja, hogy egy elszegényedett férfi három lányát az éj leple alatt arannyal lepte meg, így mentve meg őket a prostitúciótól. A Mikulás ajándékozásának szokása állítólag innen eredeztethető.

Maga a templom fennmaradt, a helyszínen a 20. század végén kezdődtek meg a feltárások. A munka során sikerült felfedezni az eredeti templom alapzatát is. Osman Eravşar, az Antalyai Regionális Örökségvédelmi Testület elnöke 2022 októberében jelentette be, hogy megtalálták Szent Miklós sírját egy olyan freskó alatt, amelyen Jézus Krisztus látható. Érdemes hozzátenni, a friss eredményeket még független kutatóknak is meg kell erősíteniük.

A régészek úgy gondolják, hogy egy görög feliratos márványpadló jelölheti az eredeti nyughelyet. A templom szerkezete Szent Sír-temploméra hasonlít, lehetséges, hogy ezzel próbálták Szent Miklós karakterét Jézushoz kötni.