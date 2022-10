A történelem legbefolyásosabb bűvésze

Houdini Erik Weisz néven született 1874. március 24-én Budapesten, de nevét Ehrich Weissre változtatták, miután családja négy éves korában Magyarországról Wisconsinba emigrált. 1876-ban a család többi tagja csatlakozott hozzá az Egyesült Államokban. A fiatal Ehrich – becenevén „Ehrie” vagy „Harry” – rajongott a mágiáért, különösen a híres francia varázsló, Jean-Eugène Robert-Houdin munkáiért. Amikor az 1890-es években belekezdett saját bűvészkarrierjébe, a saját hőse előtt hódolt azzal, hogy egy „i”-t adott a „Houdin” névhez, amivel létrehozta a „Harry Houdini” színpadi nevet.

Harry Houdini több mint harminc éven keresztül kápráztatta el a közönséget bravúros mutatványaival és emberfeletti kitartásával. A magyar származású szabadulóművész bilincsben, lábvasban ugrott le a hidakról, megmenekül vízzel teli és lezárt ládákból, és kitalált egy „kínai vízi kínzócellát” is, amelyben fejjel lefelé merült el. A rémisztő mutatványok általában egy egészséges adag trükközéssel és ravaszkodással is együtt jártak, de valódi kockázatot is jelentettek. 1915-ben Houdini kis híján megfulladt egy mutatvány során, amelyben megbilincselték és a föld alá temették. Karriert csinált abból, hogy túlélte a lehetetlent, ami csak még rejtélyesebbé tette 1926-os halálának körülményeit – írja a History.com online történelmi portál.

De lássuk, hogyan jutott el idáig! Harry Houdini nyolc évesen újságokat árult és cipőket csiszolt, hogy segítsen eltartani a családot. Kilenc évesen lépett először színpadra, magát így nevezte: „Ehrich, a levegő hercege”. Tizenkét évesen felpattant egy tehervagonra és elszökött otthonról. Egy évvel később visszatért New Yorkba, ahol továbbra is segítette a családját azzal, hogy futárként, nyakkendővágóként és fotózási asszisztensként dolgozott. A családjától távol töltött évéről semmit nem tudni.

Néhány kivétellel maga találta ki trükkjeit, csak négy segítőtársa tudta a legnehezebb mutatványok megoldását. Volt azért egy-két olyan száma is, amelyet ők sem ismerhettek és a mester tudta csak a titkot. Forrás: Wikimedia Commons/Library of Congress

Húszévesen már kisebb fellépéseket vállalt bűvészként New Yorkban. Hamar megnősült, és csatlakozott egy cirkuszhoz, ahol elkezdte fejleszteni és tökéletesíteni a trükkjeit. Az évek során hírnevet szerzett és még egy oklevelet is kapott azért, mert meg tudott szökni egy menekülésbiztosnak tűnő börtönből. Houdini bejárta Európát, ahol kényszerzubbonyokból és koporsókból menekülve bővítette repertoárját. Végül sikerült megvalósítania azt az álmát is, hogy egy teljes show-t szentelhessen a varázslat művészetének. A filmarénába is bevitte tehetségét, ahol színészkedett és saját filmlaboratóriumot indított The Film Development Corporation néven. Évekkel később csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán.

Az 52 éves Houdini 1926. október 24-én teltház előtt lépett fel Detroitban, majd kórházba szállították vakbélgyulladással, miután J. Gordon Whitehead egyetemi hallgató – a mágus kérésére – a hasára mért egy ütést. Houdini nem volt hajlandó orvosi segítséget kérni és tovább utazott. Alig egy héttel később, 1926. október 31-én, 52 évesen belehalt sérüléseibe, csodálóinak legnagyobb megdöbbenésére.

A New York Times egyik nekrológja értetlenségét fejezte ki annak az embernek a hirtelen eltávozása miatt, aki „gyakran inkább olyannak tűnt, mint aki kicselezheti a halál óriásira tátott száját.”