Tutanhamon elveszett kincseinek nyomára bukkantak

Tutanhamon világhírű sírját száz éve, 1922. november 4-én találták meg, a felfedezést máig legendák övezik. A nyughely lenyűgöző kincsekkel volt tele, a tárgyak egy része viszont eltűnt. A kutatók régóta sejtik, hogy az értékes leleteket a feltárás vezetője, a brit Howard Carter vitte el.

Marc Gabolde, a Paul-Valéry Egyetem és a Montpellier-i Egyetem munkatársa a közelmúltban azonosíthatta az elveszett ékszerek egy részét – számol be a Live Science. A szakértő az eredeti ásatáson készített fotókat elemezte, illetve vetette össze múzeumok és árverések képeivel.

A kutató az egyik melldíszt 3D-ben is rekonstruálta, és arra jutott, hogy az ékszer ma darabokban van, egyes töredékeinek őrzési helye pedig ismeretlen. Azt is megállapította, hogy a dísz egy része napjainkban a Kansas Cityben lévő Nelson-Atkins Művészeti Múzeumban van, további töredékeiből pedig nyakláncot készítettek, melyet névtelen tulajdonosai többször is megpróbáltak eladni az utóbbi években.

Gabolde a fejdísz bizonyos gyöngyeit is beazonosította. Ezekből utóbb szintén nyakláncot hoztak létre, melyet jelenleg a Saint Louis-i Művészeti Múzeumban őriznek. Weboldalán az intézmény is elismeri, hogy a tárgy Tutanhamon sírjából származhat. A British Museumban is lehetnek gyöngyök, a nyughely egyik fajansza pedig egy ideig a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban volt, igaz, ezt 2011-ben visszaadták Egyiptomnak.

Mindegyik leletet Carter lopta el. Azt nem tudni, hogy az amatőr régész miért tett így, de valószínűleg nem anyagi motiváció hajtotta. Talán azt hitte, nem probléma, ha néhány kevésbé jelentősnek tűnő tárgyat elhoz, hogy szétossza barátai között. Egyes leleteket helyreállítás és vizsgálat céljával hozhatott Angliába. Kérdés, hogy a most beazonosított tárgyakat vissza fogják-e juttatni Egyiptomnak.