Thor kalapácsát fedezték fel Svédországban

Thor kalapácsát, a Mjölnirt formázó talizmánt találtak Svédországban – számol be a Live Science. Carolyne Larrington, az Oxfordi Egyetem középkori irodalomra szakosodott kutatója szerint Thor igen népszerű istenség volt a skandinávok körében, mert a mitológia alapján az istenek közül őt foglalkoztatta leginkább az emberek sorsa. A szakértő nem vett részt a feltárásban.

Per Wranning, a Halland Megyei Kultúrtörténeti Múzeum régészeti vezetője szerint az amulettet a nyáron fedezték fel a délnyugat-svédországi Ysbynél. A környéken új házakat terveznek felépíteni, ezért kezdtek ásatásba, melynek során tűzrakókat, cölöpök nyomait, agyagtöredékeket és fémdarabokat találtak. A maradványok a viking kor végét megelőző időszakról, a 11. század közepéről származhatnak.

Hasonló amuletteket már korábban is találtak Skandináviában, de mint Wranning kiemelte, ez az első ilyen tárgy Halland megyében. A fémből készült talizmánt talán arany is borította, a rajta látható furat alapján pedig feltételezhető, hogy nyakban hordták. A lelet a 900-as vagy 1000-es években készülhetett, a talizmánról egy 3D modellt is közzétettek.

Torshammare by kmh3d on Sketchfab

Hasonló díszeket a kereszténység térnyerésének korában viselhettek, így fejezve ki a régi hagyományokhoz való kötődést. A mitológia szerint Thor pörölyét törpék kovácsolták egy verseny során, melynek célja a legcsodálatosabb kincs elkészítése volt. A Mjölnir nyert, és végül Thor kapta meg.

A kalapács amulettként védelmet adott tulajdonosának. Mivel Thor az időjárás istene is volt, a talizmánról úgy hihették, hogy hasznos a tengeri utak során.