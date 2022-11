A röntgen felfedezésével addig elképzelhetetlen dolgokat ismertünk meg az emberi testről

A röntgen felfedezése szó szerint átformálta az orvoslást, ám hosszú út vezetett idáig. 1895. november 8-án Wilhelm Conrad Röntgen fizikus jelentős tudományos előrelépést tett: röntgensugarakat figyelt meg, amivel számos területen, mindenekelőtt az orvostudományban tette „láthatóvá a láthatatlant”. Felfedezése ráadásul véletlenül történt a németországi wurzburgi laboratóriumában, ahol azt vizsgálta, vajon átjutnak-e a katódsugarak az üvegen, amikor közeli, de fekete papírba teljesen becsomagolt fényképezőlemezeken fény nyomát észlelte. A fényt okozó sugarakat ismeretlen, rejtélyes természetük miatt X-sugárzásnak nevezte el (angol nyelvterületen ma is így hívják). Röntgen ekkor szinte beköltözött a laborjába, ahol kísérletsorozatot végzett, hogy jobban megértse felfedezését. Megtudta, hogy a röntgensugarak a sűrűbb részek (pl. csontok) kivételével áthatolnak az emberi szervezeten is, amelyet így le lehet fényképezni. Kísérletei során az első röntgenfelvételt a felesége kezéről készítette. A sugárzás nálunk is használatos nevét Rudolf von Kölliker, neves würzburgi anatómus javasolta, Röntgen bemutató előadását követően. Nem véletlen, hogy felfedezését orvosi csodának minősítették, így a röntgensugarak hamarosan az orvostudomány fontos diagnosztikai eszközévé váltak. Röntgen lehetővé tette, hogy az orvosok először lássanak bele sebészeti beavatkozás nélkül az emberi test belsejébe – írja a History online történelmi portál.

A technológia és a felfedezés híre futótűzként terjedt, így alig két hónappal Röntgen kísérlete után Klupathy Jenő fizikus már Eötvös Loránd kezéről készített egy felvételt hazánkban, míg az Egyesült Államokban már kéztörések vizsgálatára használták. A röntgensugarakat 1897-ben a balkáni görög-török háború idején is bevetették, hogy a lövedékeket és a csonttöréseket megtalálják a betegek testében. A tudósok gyorsan felismerték a röntgensugarak előnyeit, de lassabban értették meg a sugárzás káros hatásait.

Kezdetben hitték, hogy a sugarak épp olyan ártalmatlanok, mint a fény, néhány éven belül azonban egyre többen kezdtek beszámolni a röntgensugárzás utáni égési sérülésekről és bőrkárosodásról. Amikor a röntgensugárzással rengeteget dolgozó Clarence Dally (Thomas Edison asszisztense) 1904-ben meghalt bőrrákban, a tudomány elkezdte komolyabban venni a sugárzás kockázatát. A röntgensugárzás kutatásában kiemelt szerepet kaptak a monarchiabeli Magyarország orvosai és kutatói: Réczey Imre sebészprofesszor Ferenc József kezéről készített felvételt, a nemzetközileg is ismert Hőgyes Endre orvoskutató pedig már 1896-ban a csontváz röntgen felvételéről közölt tudományos cikket.

Röntgen 1895. november 8-ról 9-re virradó éjszaka, Lénárd Fülöp és Heinrich Hertz kísérleteinek ismétlése közben figyelt fel arra, hogy az üzemeltetett kisülési cső mellett, fekete kartonpapírban tárolt fényképezőlemezeken előhívásuk után meg nem magyarázható feketedések látszottak. Elkezdte vizsgálni ennek okát. Forrás: Wikimedia Commons/Life Photo Archive

„Korábban csak a boncolás, az emberi testbe történő behatolás állt az orvosok rendelkezésére, a test belsejében zajló folyamatok megismerésére, ez a felfedezés tényleg mindent megváltoztatott. Mindez óriási lökést adott az emberi testről való tudásunk növekedéséhez. A röntgensugár felfedezésétől egyenes út vezetett a képalkotó diagnosztika megszületéséhez Ennek fejlődését Nobel-díjak sora fémjelzi, és ezek sorában magyar felfedezések is találhatóak. Hevesy György 1943-ban kapta meg a kémiai Nobel-díjat a radioaktív izotópok anyagcserevizsgálatban történő alkalmazása terén végzett munkájáért, és szintén Nobel-díjat ért a számítógépes tomográfia (CT) és a mágneses rezonancia (MRI) vizsgálat kifejlesztése” – mutat rá dr. Bogner Péter, a Magyar Radiológusok Társasága (MRT) vezetőségi tagja, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója a hozzánk eljuttatott közleményben.

A röntgen képalkotás hosszú ideig alkotta a képalkotó diagnosztika gerincét. Idővel kitágították a technológia korlátait: olyan megoldásokat alkalmaztak, mint például a kontrasztanyagok használata, amely révén lehetővé vált az érrendszer, a gyomor, a bélrendszer, avagy később a gerincvelő vizsgálata.

Az első röntgenfelvétel – sok más óriási jelentőségű tudományos felfedezéshez hasonlóan – egy véletlennek volt köszönhető; Wilhelm Conrad Röntgen egy más jellegű kísérlet során fedezte fel a titokzatos sugarat, és készítette el 1895 november 8-án az első röntgenfelvételt felesége kezéről. Forrás: Wikimedia Commons/Röntgen

Wilhelm Röntgen számos elismerést kapott munkásságáért, köztük az első fizikai Nobel-díjat 1901-ben, de etikai okból soha nem próbálta meg szabadalmaztatni felfedezését. A röntgentechnológiát ma már széles körben használják az orvostudományban és az anyagtudományban is, de az olyan eszközökben is, mint például a repülőtéri biztonsági szkennerek. Röntgen 1923-ban bélrákban hunyt el, könnyen lehet, hogy a hosszú évek alatt, egyedül végzett kísérletei során kapott sugárzás hatására. Elneveztek róla hegycsúcsot az Antarktikán, de még kisbolygót is.