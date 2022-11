Hazánk egyik legszebb egyházi és idegenforgalmi nevezetessége

Magyarország egyik legjelentősebb egyházi épülete, a turisták kedvelt célpontja, hazánk egyik legszebb idegenforgalmi nevezetessége, ami egyben Budapest legnagyobb, neoklasszicista stílusú temploma. A Szent István-bazilika csak több mint fél évszázadnyi (pontosan 54 évnyi) tervezés után, 1905-ben készült el, népszerűsége azonban a részletekben rejlik: a névadó szent királyt, az ország államalapítóját körülölelő tisztelet, valamint a kapcsolódó történelmi múlt, illetve az épület vitathatatlan műemléki és művészeti értéke.

„E templom építése érdekében az 1810-es években gyűjtés indult, a munkálatokat azonban csak 1851. augusztus 14-én kezdték el, Hild József pesti választópolgár és építész az esztergomi és egri székesegyház alkotójának tervei szerint. A munkát haláláig, 1867. március 6-ig vezette. Pest város tanácsa a fontos épület további építész-tervező művezetését a kor elismert mesterére, számos fővárosi középület, köztük az Operaház alkotójára, Ybl Miklósra bízta, aki a befejezésig folytatta, de halála miatt az épületbelső és a képzőművészeti díszítő munkálatok már Kauser József irányításával készültetek el 1905-re. Nevezetes volt a Bazilika történetében az 1868. január 22-i dátum, amikor a Hild tervei szerint már felfalazott kupola és kupoladob beomlott, kivitelezési- és anyaghibák miatt. A kupolát tartó pillérekhez ajándékba kapott, s igen vegyes minőségű és szilárdságú kőanyagot használtak, továbbá a kupoladob az azt tartó boltívek belső peremére épült, ami miatt a pillérek és az összekötő hevederek, valamint a csegelyek terhelése féloldalas lett, s a szerkezet egyensúlyának hiánya okozta a beomlást. Az építkezés ezután több mint egy évig szünetelt, majd a törmelék kihordása, a rosszul megépített részek bontása egészen 1871-ig tartott. Az építkezés folytatására Ybl Miklós új terveket készített, illetve a régieket dolgozta át nemcsak a szerkezet, hanem a megjelenés tekintetében is. Hild József hellenisztikus formavilágát, klasszicista stílusát Ybl neoreneszánsza váltotta fel 1875-től, és 1891-ben bekövetkezett halála után is az ő vázlatai, elképzelése szerint folytak a munkálatok az 1905-ös felszentelésig” – eleveníti fel az impozáns épülettel kapcsolatos háttértörténetet a Szent István-bazilika hivatalos oldala.

A bazilika 96 méteres magasságával az ország egyik legmagasabb, az Országház után a főváros második legmagasabb épülete. Forrás: Önök küldték / rajkai Péter

De nézzük időrendi sorban a Bazilika építésének és felújításának főbb eseményeit:

1845. Hild József (1789-1867) tervezési megbízást kap Pest város tanácsától.

1846. A földmunkák megkezdése.

1851. A szabadságharc után (1848-49.) megbízást kap a munkák folytatására. A kupoladob ekkora 51,52 méteres magasságig épült meg.

1868. január 22-én 15:10 Kivitelezési hiba miatt összedől a kupoladob. Ybl a hibát észlelt. Az életveszélyt elhárította, de a katasztrófát megakadályozni már nem tudta. Megerősített alapokra új, neoreneszánsz épületet tervez

1875. A bontás után részben módosított tervek alapján újra indul az építkezés.

1890. Kész a teljes épületszerkezet.

1891. Ybl Miklós halála után a befejező, elsősorban díszítési munkák irányítója Kauser József (1848-1919).

1905. Elkészül a teljes belső díszítés, ezzel befejeződnek az építési munkák.

1905. november 9. A templom felszentelése

1906. december 8. A zárókő elhelyezése I. Ferenc József uralkodó jelenlétében.

1931. A templom a “basilica minor” címet kap XI. Pius pápától.

1938. A XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus eseményeinek központja.

1944-45. A II. Világháború alatt megsérül a tetőszerkezet, a tornyok, a külső falak. Szükségessé válik a teljes tetőszerkezet cseréje.

1947. Tetőjavítás közben kigyullad a nagykupola fa héjszerkezete.

1971. A bazilika a Szent Jobb végleges őrzési helye lesz.

1982. A vihar az utcára sodorja a nagykupola lemezfedését, ezzel a templom ismét életveszélyessé válik.

1983. A tervszerű felújítás kezdete.

1991. II. János Pál pápa látogatása a templomban Szent István király ünnepén.

1993. A pápa a Főegyházmegye társszékesegyháza rangjára emeli a bazilikát.

2001. augusztus 16. A kormányzat a templomot a millenniumi év lezárásához kapcsolódva az egyház tulajdonába adja.

2003. augusztus 14. Az építési és restaurálási munkák befejezése.

A Szent Jobb ereklyetartójában Forrás: Wikimedia commons

Érdekesség, hogy a bazilika kivitelezésénél a szakemberek különleges építési, restaurálási és gépészeti megoldásokat is alkalmaztak. A munkaállványok felfüggesztése például különösen látványosnak bizonyult. Hasonlóan izgalmas feladatként vállalták a kupolában kialakított körkilátó létesítését, de megteremtették a felvonók beépítésének lehetőségét is. A kilátót azonban gyalogosan is megközelíthetjük: ebben az esetben összesen 364 lépcsőfok megmászása vár ránk.