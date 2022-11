Az ötven év fölöttiek körében is népszerű az internet

Az 50-75 évesek online jelenléte napjainkra a korosztály meghatározó jellemzőjévé vált. Az idősebb internetezők közül szinte mindenki használja a közösségi médiát, egyharmaduk a fizetős streaming-szolgáltatásokat is. Ugyanakkor a kedvelt tartalmakat továbbra is leginkább a hagyományos tévécsatornákon fogyasztják – derült ki a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és a NMHH együttműködésében készült legújabb kutatásból.

Az utóbbi évek technológiai evolúciójának köszönhetően a mozgóképes tartalmakat kínáló platformok köre jelentősen bővült. Joggal merül fel a kérdés, hogy a megváltozott körülményeket figyelembe véve a hagyományos televíziózás milyen szerepet játszik a mozgóképes tartalomfogyasztásban. Többek között erre a kérdésre is választ ad a MEME és az NMHH együttműködésében készült legújabb kutatás, amelyben kétezer 50 és 75 év közötti embert kérdeztek meg médiafogyasztási szokásairól.

A 50-75 év közöttiek háztartásában előforduló audiovizuális eszközpark hatással lehet a tartalomfogyasztás platformjára, továbbá általános mutatója annak, hogy az említett korosztály mennyire követi korunk technológiai, digitális trendjeit. Az adatokból látható, hogy a televízió szinte minden háztartás alaptartozéka, de a korszerű eszközök – okostelefon, laptop, tablet – is jelen vannak az 50-75 év közöttiek háztartásaiban. Kétharmaduk rendelkezik okostelefonnal, és majdnem minden második háztartásban ott a laptop, notebook, de még a tabletek előfordulási aránya is csaknem 25 százalékos.

Az 50-75 éves lakosságon belül a 60-75 évesek körében alacsonyabb az okostelefon-, laptop- és tabletellátottság (56, 28, 14 százalék), azonban a korszerű eszközök térhódítása az idősebb korosztályban is megkezdődött.

Az 50-75 éves korosztályban széles körben elterjedt az internetezés, egyharmaduk naponta internetezik, a megkérdezettek kétharmada pedig hetente többször internetezik.

Ha a közösségimédia-használatot vizsgáljuk a korcsoporton belül, az szinte azonos az internet használatával, azaz az internetet használók közül szinte mindenki követi a közösségi média történéseit. Bár a 60-75 évesek 33 százaléka nem használja az internetet vagy csak ritkán megy fel a világhálóra, semmiképp sem tekinthető ez a korosztály az átalakulóban lévő médiahasználati szokások késői követőjének: az 50-75 évesek online jelenléte a korosztály meghatározó jellemzőjévé vált.

Az elmúlt években gyorsan terjedő fizetős streaming-szolgáltatók növekvő népszerűsége ebben a korosztályban is megfigyelhető. Az 50-75 évesek közel egyharmada néz legalább hetente videókat, filmeket fizetős streaming-csatornákon. Ugyanakkor ebben a korosztályban továbbra is a hagyományos tévécsatornákon történő tévénézés a médiafogyasztás leggyakoribb módja. A válaszadók háromnegyede naponta néz így tévét, és 88 százalékuk pedig legalább hetente néz hagyományos tévécsatornákat.

Az 50-75 éves korosztályban kiemelkedően népszerűek a filmek és a hírek, de a sorozatokat és a tudományos ismeretterjesztő műsorokat is kétharmaduk követi. Ezenkívül rendkívül népszerűek a politikai, zenei tartalmak, valamint a kvízműsorok, vetélkedők. E tartalmak jelentős része ma már a hagyományos tévécsatornákon kívül más platformokon is elérhető, ezért a kutatás azt is vizsgálta, hogy az említett tartalmakat milyen platformokon követik az 50-75 évesek. Szinte minden tartalomtípus esetében meghatározó a hagyományos tévécsatornák szerepe.