Korábban ismeretlen királyné piramisára bukkantak

Egy korábban ismeretlen királyné piramisára, koporsókra, múmiákra, különböző leletekre és összekapcsolódó alagutakra bukkantak az egyiptomi Szakkarában zajló feltárásokon – számol be a Live Science. A felfedezéseket annak apropóján jelentették be, hogy egy évszázada, 1922 novemberében találták meg az ifjú fáraó, Tutanhamon legendás nyughelyét.

A kutatók két éve dolgoznak intenzíven Szakkarában. A közelmúltban olyan emberi maradványokra bukkantak, amelyek talán Tutanhamon tábornokaitól és tanácsadóitól származnak.

A szakértők II. Teti, a VI. dinasztia első uralkodójának piramisára koncentráltak. „Tetit az Újbirodalom idején istenként tisztelték, ezért az emberek a közelében akartak temetkezni” – mondta Zahi Havassz, a helyszínen dolgozó egyiptológus. A kutató hozzátette, eddig kevés, a korszakból származó nyughelyet találtak a környéken, most viszont 22, az Újbirodalom idején készült aknát is felfedeztek. A vermek 9-18 méter mélyek, és sírokat tartalmaznak.

A helyszínen egy hatalmas mészkőszarkofágot, illetve 300 szépen megmunkált koporsót találtak. A koporsók számára mind egyedi arcot készítettek, a neveket is feltüntették rajtuk, és egyéb szimbólumok is láthatóak külsejükön. A ládákból ráadásul remek állapotú múmiák is előkerültek. Havassz szerint a leletek arról árulkodnak, hogy az Újbirodalom korában a mumifikálás virágkorát élte.

Az évekkel ezelőtt megkezdett feltárások során egy olyan piramist is megtaláltak, amely egy korábban ismeretlen királyné számára épült. Utóbb megállapították, hogy a fáraónét Neithnek hívták, személyével írásos forrásokban a felfedezést megelőzően nem találkoztak.