Ókori szobrocskákra bukkantak egy kínai sírban

A Datongi Örökségvédelmi és Régészeti Intézet szakértői remek állapotú, szépen megformált szobrocskára bukkantak a kínai Sanhszi tartományban fekvő Datongnál – számol be a China Daily. A felfedezés révén a kutatók jobban megismerhetik az 1500 évvel szokásokat.

A terrakotta tárgyak a Nyugat Vei-dinasztia korára (időszámítás szerint 386-534) datálhatóak. A periódusra a társadalmi és kulturális átalakulás, illetve a politikai mozgolódás volt jellemző.

A leletek egy sírból kerültek elő. A régészek úgy gondolják, hogy a tárgyak nemcsak a temetkezési hagyományok és a társas élet megismerésében segíthetnek, hanem a korabeli öltözködés rekonstrukciójában is. A szobrokon ugyanis a ruházat is jól kivehető.

