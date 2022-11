Ősi templomra bukkantak a fáraók dombján

2022 februárjában feltárt lelőhely Tell al-Farainnál.

Egy ősi templom maradványaira bukkantak a Nílus deltájában fekvő Per Uadzsetnél, mai nevén Tell al-Farainnál (A fáraók dombja) – számol be a Heritage Daily. A város a kezdetektől fogva fontos település volt az ókori Egyiptomban.

A város idővel Uadzset (Butó) istennő tiszteletének egyik központjává vált. Uadzset eleinte Alsó-Egyiptom, az egyesítést követően pedig egész Egyiptom védelmezője volt. Az istennőt a korai időszakban kobraként ábrázolták, majd olyan megjelenítések is elterjedtek, melyeken Ré isten fejére tekeredik.

Per Uadzsetet az istennő után nevezték el, későbbi görög neve, Butó is rá utal. A városban egy nagy szentélyövezetet alakítottak ki kultusza számára, a teljes komplexum 4,4 hektáron terült el.

Az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium csapata a közelmúltban egy 6,5-ször 4,5 méteres helyszínen folytatott feltárást. Az ásatáson egy oszlopos csarnok maradványaira bukkantak, a terem a templomkomplexum délnyugati részén feküdt. A csapat emellett faragott kődarabokat, egy koronás madarat ábrázoló festményt, illetve szertartásokhoz használt edényeket is talált.