Görgőhasználat edzői és sportolói szemmel (X)

Majd az olimpikon így folytatja tapasztalatait:

„Emlékszem, mikor az első görgőmet megvettem azt hittem ezzel meg tudom váltani a világot, és milyen jó lesz otthon edzeni, mikor rossz idő van, pl egy film nézése közben. Hát ez a teóriám egészen hamar megdőlt… Hangos volt, kényelmetlen (rezgett), illetve nagyon unalmas.

Aki manapság akar görgőt venni, már sokkal szerencsésebb helyzetben van és bár egy „nem okos görgő” tud unalmas lenni azért a kényelem és praktikum már egész más szinten van.

Nagy általánosságban a görgőkkel időt lehet nyerni, hiszen nem kell elmenni valahova edzeni, nem kell órákat öltözködni télen (vagy megfagyni), szóval praktikus.

Nem mellesleg rövidebb idő alatt, nagyobb terhelésnek tesszük ki magunkat, hiszen itt nincs belegurulás, mindig forog a láb, nagyobb a folyadékveszteség (ezt érdemes fokozottan pótolni ilyenkor). Összességében intenzívebb terhelés éri a szervezetünket. Én azt szoktam mondani, ha valaki görgőn csinálja meg a kintre tervezett edzést, akkor maximum a 75%-át nyomja le. Arra is készüljünk fel, hogy alattunk az izzadtságunkból egy pocsolya fog kialakulni, ezért érdemes egy görgős szőnyeget is beszerezni, ha nem akarjuk eláztatni a parkettát.

Kezdem azzal, ami mindenek az alapja, a szabadgörgő. Itt három db. hengeren bringázunk és a centrifugális erő segítségével maradunk a bringán. Ez a verzió némi gyakorlást és ügyességet igényel, illetve nem az az „elmélázós” történet, persze egy kis idővel azért a legtöbb bringás meg tudja tanulni. Én leginkább versenyeken való bemelegítésnél, illetve rövidebb edzéseknél használom szívesen, hiszen semmi „szerelést” nem igényel, csak rárakom a bringát és megyek rajta. Egyébként gyerekeknek is nagyon hasznos, hiszen sokat lehet rajta ügyeskedni, izgalmasabb, mint csak simán tekerni.

A szabadgörgők is modernizálódnak folyamatosan, pl. a Tacx Galaxia már egy szabadalmaztatott lengő rendszerrel van ellátva, mely segít a görgőn maradni pl. egy hirtelen megindulásnál, kiállva tekerésnél. A kúpos görgők segítik a kerék középen maradását. Nem mindegy, hogy milyen görgőt választ az ember.

Vannak még a szintén hagyományosnak mondható, nem direkt hajtású görgők, itt is a komplett bringát rakjuk rá az eszközre, viszont itt fixen rögzül a hátsó tengely, így „csak” hajtani kell a bringát. Ami fontos – ahogy a szabad görgőnél is, hogy minél simább, lehetőleg kifejezetten görgős gumival használjuk, mert jóval halkabb és nem kopik olyan gyorsan. Egy ilyen görgőn, bármilyen edzés jól kivitelezhető, még az is amit nem tudunk kint elvégezni. Pl. nincs elég hosszú emelkedő a környéken, vagy túl nagy a forgalom. A „pedálfordulat orientált” edzések is kivitelezhetőek így, hiszen nincsen zavaró külső tényező, mint odakint.

Itt jönnek képbe az okos görgők, a görgős szegmens csúcstermékei! Ebből is van nem direkt hajtású, de a legpontosabb és legprofibb a direkt rendszerű. Itt már kikerül a hátsó kerék a bringából és egy a görgőn lévő fogaskereket hajtunk meg. Ez a non plus ultra!

Előre be tudjuk programozni az edzésünket az alkalmazásba, így pontosan végigvisz az edzésen, nem kell állítgatni a terhelést, az eszköz intéz mindent. Sőt különböző „virtuális valóságban” is tudunk tekerni – barátokkal, akár idegen sporttársakkal a Zwift segítségével, vagy a Tacx saját programjával. A téli időszakban edzőként javasolni szoktam, hogy legyenek ilyen „free ride-ok” a monotonitást elkerülendő.

Én egy Tacx Neo 2T-t használok, ami nálam is új dimenzióba helyezte a görgőzés fogalmát!

Ezzel az eszközzel már azt is érzed, ha mondjuk „macskakövön, vagy kavicson mész”, az említett programok segítségével. Elképesztően realisztikus élményt nyújt! A görgőzésnél általában a legnagyobb probléma a monotonitás, a Tacx Neo 2T-vel ez simán leküzdhető.

Összességében a görgőzésről elmondható, hogy edzéseket pontosabban, precízebben meg lehet csinálni, időt nyerünk, plusz biztonságosabb. Nem kell a városban az autókat kerülgetni, vagy kockára fagyni télen, mert nem számít az időjárás. Ha odafigyelünk a hidratálásra, és nem toljuk túl a terhelést, akkor tökéletes fegyver a felkészülésben télen, de manapság akár nyáron is.” 😉

A cikk támogatója a garmin.hu a Tacx okosgörgők forgalmazója.