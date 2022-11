Élénk kapcsolat lehetett Teotihuacan és a maják között

Egy friss tanulmány a Teotihuacan és a maja területek közötti kapcsolatról árulkodik – számol be a Heritage Daily. A szakértők egy pókmajom 1700 éves maradványára bukkantak, ez a legkorábbi bizonyíték arra, hogy a maják diplomáciai ajándékot adtak a városnak.

A mai Mexikóvároshoz tartozó Teotihuacan neve az azték nyelvből származik. A város az európai hódítók érkezése előtti Amerika egyik legjelentősebb települése volt. Teotihuacan fejlődése négy szakaszban zajlott, az első időszámítás előtt 200 körül kezdődött, maga a metropolisz időszámítás szerint 100 és 350 között született meg. Ekkor épült fel a város sok ma is látható, híres komplexuma.

Nawa Sugiyama, a Riverside-i Kaliforniai Egyetem munkatársa és kollégái a közelmúltban egy pókmajom teljes csontvázát tárták fel. A lelettel együtt egy szirti sas és több csörgőkígyó maradványait is megtalálták. A csontok mellett a guatemalai Motagua-völgyből származó jádéból készült szobrocskákat is felfedeztek, de kagyló- vagy csigahéjból készült tárgyak, illetve jó minőségű obszidiánleletek is előkerültek.

A kutatók úgy gondolják, hogy áldozati állatokra bukkantak. Hasonló rituálék nyomait a helyi Hold- és Nappiramisban is felfedezték.

Ami ennél is fontosabb: a pókmajom a maják és a Teotihuacan közötti kapcsolat bizonyítéka. Korábban a szakértők azt feltételezték, hogy a maják csupán a városba betelepültek révén voltak jelen Teotihuacan életében, uralkodóik nem érintkeztek a helyi vezetőkkel.