Ókori rágcsákat találtak a Colosseumban

Szakértők egy csoportja a római Colosseumban folytatott feltárást, a munka során pedig ókori rágcsákat fedeztek fel – számol be a Heritage Daily. Az ikonikus építményben gladiátor- és állatviadalokat, vízi csatákat és színházi előadásokat lehetett megtekinteni. A Colosseumban egyszerre akár 65 ezer néző is elfért, a vendégek, akárcsak a modern mozizók, szerettek nassolni.

A komplexumot a Római Birodalom bukása után széthordták, és csak a 6. században kezdték el újjáépíteni. Előbb egy kápolna kapott helyet benne, majd piaccá és lakóhellyé, később erőddé, a 14. században pedig banditák gyülekezőhelyévé vált.

2021 óta a kutatók azon dolgoznak, hogy mintegy 70 méter hosszan feltárják a struktúra alatt megbúvó ókori csatornarendszert. A munkához távirányítású robotokat használnak, ezek segítségével sikerült megpillantani a harapnivalókat.

A csapat füge-, szőlő-, cseresznye-, szeder- és diómaradványokat talált, valamint medvék és nagymacskák csontjai is előkerültek – utóbbiak feltételezhetően nem nasikból származnak, az állatok a Colosseum viadalain vehettek részt. Nagyjából 50 darab bronzérmét is felfedeztek, ezek a Római Birodalom végére, a 250 és 450 közötti periódusra datálhatóak. Egy ezüstpénz is előkerült, amelyet 170-171-ben, Marcus Aurelius császársága idején vertek.