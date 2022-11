Arany nyelvet találtak több múmia szájában

Forrás: Ministry of Tourism and Antiquities

Az Egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium szakértői Monufia kormányzóságában folytattak feltárást – számol be a Heritage Daily. Az ásatáson olyan múmiákra bukkantak, amelyeknek szájában aranyból készült nyelvet vagy amulettet helyeztek.

A kutatók Kuvejszna nekropoliszát vizsgálták. A lelőhelyen Egyiptom történelmének különböző szakaszaiból származó sírok, így a későkorra, a Ptolemaida-dinasztia idejére, illetve a római korra datálható nyughelyek találhatóak.

A régészek több múmiát is felfedeztek, ezek egy részénél bukkantak leletre a szájban. A szájba tett tárgyak azt a célt szolgálták, hogy az elhunyt a túlvilágon is tudjon beszélni az alvilág istenének, Ozirisznek a bírósága előtt.

Egyiptomban az évek során már több hasonló maradványt is találtak. Musztafa Vaziri, a Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára szerint a mostani múmiák nincsenek jó állapotban, többükön viszont így is sikerült finom aranyborítást kimutatni. A holttestek mellett különböző leletek, köztük edények, aranyból készült szkarabeuszok és különböző temetkezési amulettek is előkerültek.