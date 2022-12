Ebben a kápolnában csontok borítják a falakat

A régi korokra visszatekintve bőségesen találhatunk olyan hagyományokat, eseményeket vagy emlékeket, amelyek az adott korszakban megszokottnak számítottak, ma viszont kifejezetten furcsának, akár elítélendőnek tűnnek. A 21. század egy fejlett országának kényelméből nézve a 19. századi Angliában űzött gyerekmunka például elfogadhatatlannak tűnik, de a középkori kivégzési módszereket is igencsak barbárnak érezzük.

A múlt bizarr emlékei közé tartozik a portugáliai Évorában fekvő Capela dos Ossos. A Csontok kápolnája ma is látogatható, és nem egy turistának okoz hátborzongató élményt.



Kiásták a halottakat

A kápolna egy nagyobb templomkomplexum, a Szent Ferenc tiszteletére szentelt Igreja de Sao Francisco része. Az osszáriumban a becslések alapján mintegy 5000 emberi koponya és egyéb csont található – írja a Live Science.

A maradványok egykor a templom temetőjében nyugodtak, a 16. században viszont elfogyott a hely. Az Igreja de Sao Francisco ferences szerzetesei egy érdekes megoldással álltak elő: arra jutottak, hogy a temető régi csontjainak kiásásával sírhelyeket szabadíthatnak fel. A feltételezések alapján a maradványok pestisáldozatoktól és csatában elesettektől származnak.

A csontokat egy osszáriumban helyezték el, és a falakba, oszlopokba cementezték őket. Az áthelyezéssel a végítélet napjára is megőrizhették a maradványokat, egyben figyelmeztethették az élőket a halál elkerülhetetlenségére. „Mi, itt lévő csontok, várjuk a tieidet” – olvasható a latin felirat a kápolnában. Odabent egy vers is ki van helyezve, amelyet António da Ascenção Teles plébános írt, aki az 1840-es években töltötte be tisztségét. A vers azon elmélkedik, hogy milyen sokan haltak meg, és hogy mindenkire ez a sors vár.

A Capela dos Ossosban egyébként két, részben mumifikálódott holttest is megtalálható, az egyik egy felnőttől, a másik egy gyermektől származik. Ezek eredetileg a mennyezetről lógtak, ma már üvegvitrinben vannak kiállítva, úgy tartják, egy apa és gyermekének holtteste, akiket a feleség, azaz az anya átkozott meg.

Van, ahol a csillár is csontból van

Hasonló, bizarr csonttár egy másik portugáliai templomban, sőt a világ egyéb országaiban is fellelhető. A 17. századi, római Kapucinus-kriptát mintegy 3700 szerzetes maradványai „díszítik”. Az építményhez több árulkodó nevű terem is tartozik, a medencék kriptájában például medencecsontok találhatóak, az egyik szobában pedig köpenyt, kaszát, mérleget adtak a csontvázaknak, így szimbolizálva a halált.

A csontházak közül a rekorder alighanem a sedleci osszárium. A csehországi Kutná Hora külvárosában fekvő kápolnában mintegy 40 ezer személy maradványai vannak kihelyezve, még koponyákból és csontokból készült csillár is látható az 1400-as években emelt templomban. Ahogy a Capela dos Ossos esetében, itt is helytakarékossági okokból emelték ki a maradványokat a temetőből.