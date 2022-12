Aki a postabélyeggel bizonyította be, hogy sok kicsi sokra megy

Forrás: The Print Collector/Print Collector/Getty Images

Manapság, amikor már alig adunk fel postán levelet, de akkor is gyakrabban kapunk gépi díjbélyegzőt, nem pedig míves bélyeget, nehéz elképzelni, hogy ez a rendszer nincs kétszáz éves: Sir Rowland Hill ugyanis 1837-ben terjesztette be a brit kormány elé javaslatát, mely szerint bármely postai küldemény díja fél unciánként (mintegy 14 gramm) egy penny legyen, távolságtól függetlenül, és ezt az összeget a feladónak kelljen fizetnie. Az ötletgazda azzal indokolta a tervet, hogy szerinte a szegényebb néprétegek is bízvást igénybe vennék a szolgáltatást ilyen áron.

Hill 1795. december 3-án született a Worcestershire megyei Kidderminsterben. A társadalmi ügyek iránti érzékenységét otthonról hozta, atyja volt az egyik birminghami iskola igazgatója. Rowlandra már gyermekkorában jellemző volt, hogy ami a keze ügyébe került, azt megreparálta: iskolásként egy kis mellékes jövedelemhez jutott a tudományos kísérletekhez használt eszközök javítgatásáért. Ezt a mentalitást vitte tovább felnőttkorába is, először – mi mást – az apja által igazgatott iskolát költöztette „jobb” helyre és fejlesztette tovább, például tudományos labort, úszómedencét építtetett hozzá, valamint központi fűtést alakíttatott ki benne – 1819-et írunk, ez akkoriban kuriózum volt.

Következő reformeszméje Dél-Ausztrália volt: áldozatos szervezőmunkája hozzájárult ahhoz, hogy a területre nem költöztettek elítélteket (hiszen Nagy-Britannia az ötödik kontinensre börtönszigetként tekintett sokáig), és a mai Adelaide környékén afféle brit értékeken és ideálokon alapuló kolónia született 1834-ben, vallásszabadsággal és elkötelezettséggel a társadalmi fejlődés és a polgári szabadságjogok iránt.

Rá egy évre Rowland Hill újabb nagy fába vágta a fejszéjét, a postai szolgáltatások reformján kezdett munkálkodni. Addig ugyanis az volt a rendszer, hogy a címzett fizette a postaköltséget – emiatt azonban sokan kényszerültek lemondani a levelek átvételéről, ami nemcsak a családi kapcsolatokat, hanem a hivatalos vagy üzleti ügyintézést is ellehetetlenítette. A brit postát akkoriban fejetlenség, pazarlás, drágaság és lassúság jellemezte. A díjszabás is kusza volt: attól függött, mekkora távolságot kellett megtennie a levélnek és hány oldalas volt. Ráadásul a postai díjak fizetés alól mentesültek a nemesek, a parlament tagjai, a felsőház tagjai és a hivatalnokok – összességében a postaforgalom 12,5 százalékát ingyen kellett végezni.

Hill 1837-es javaslata „alacsony és egységes” díjszabást tűzött ki célul, amely a küldemény súlyán és nem a távolságon alapult. A korabeli felmérések ugyanis kimutatták, hogy a postai szolgáltatásban nem a közlekedés, a levelek szállítása a legnagyobb tétel, hanem a felvételi és a kézbesítési munka. Akkoriban még nem használtak borítékot, hanem az összehajtogatott levélpapír külső oldalára írták a címzést (mint ahogy ezt a Jane Austen-regények filmadaptációjában láthattuk). Hill ötlete az volt, hogy a küldő fizesse meg a postai díjat, méghozzá vagy szabványos levélpapír vásárlásával a postán, vagy pedig enyvezett, felragasztható bélyeg formájában.

A megfizethető díjaknak hála a legszegényebb néprétegeknek is módjukban állt levelet küldeni és fogadni. Ahogy bevezették az uniformizált rendszert 1839-ben, három hónap alatt 120 százalékkal nőtt meg postai forgalom. Az előre fizethető levéllapok nem bizonyultak kelendőnek, ám 1840 májusában megjelent a világ első felragasztható bélyege, amely az abban a hónapban 21. születésnapját ünneplő Viktória királynőt ábrázolta. A Penny Blacknek elnevezett enyvezett bélyeg nyomban sikert aratott, a későbbi változatokon már megjelent a bélyegíveken a perforált lyuksor is, amelynek köszönhetően a postáskisasszony könnyebben téphette le a kívánt számú bélyeget az ívről. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már (posta)történelem.