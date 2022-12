Elveszett római légió nyomára bukkantak

Szakértők egy csoportja arra jutott, hogy „kohászati ujjlenyomatuk” alapján is be lehet azonosítani a Római Birodalom egyes légióit – számol be a Heritage Daily. A módszerrel sikerült megtalálni az elveszett XIX. légiót, amely a teutoburgi csatában teljesen elpusztult.

Az egységet Augustus alapította időszámítás előtt 40/41-ben. A légió eleinte Szicíliában harcolt Pompeius egyik fia, Sextus Pompeius ellen. A csoport Idősebb Drusus germán kampánya, illetve Tiberius császár idején is aktív maradt, végül időszámítás szerint 9-ben, a teutoburgi csatában semmisült meg. Az egység sasát elfogták, a XIX. légió nevét pedig örökre törölték a római katonai listákból.

A Varus csatájaként is ismert ütközetben három légió, hat segédcohors és három lovasszázad vett részt, a szövetséges germánok azonban diadalt arattak. Ez volt a római történelem egyik legsúlyosabb veresége.

A Bochumi Német Bányászati Múzeum, a Leibniz Geoforráskutató Múzeum és a Varus Csatája Múzeum csapata a közelmúltban átfogó elemzés alá vette az összecsapás helyszínén feltárt római tárgyakat. Tömeg-spektrométer segítségével a nem vastartalmú fémekben olyan apró nyomokat mutattak ki, amelyek minden légió esetében egyediek voltak.

Minden légió számára saját kovácsok végezték a kohászati munkákat, akik speciális kémiai jeleket hagytak hátra. Annika Diekmann, a Bochumi Német Bányászati Múzeum munkatársa szerint ily módon, a kohászati ujjlenyomatok révén beazonosíthatják az egyes légiókat. A Dangstettennél és Kalkriesénél feltárt fémleletek egyediségeket mutatnak, a források alapján a XIX. légió a csata idején éppen a mai Dangstetten környékén táborozott. Úgy tűnik, sikerült az elveszett egység nyomára bukkanni.