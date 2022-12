Természetközeli luxus kalandvágyóknak (X)

„Amikor Uwe 1997-ben meglátta az Etyek melletti majorságon az eladó táblát, tulajdonképpen akkor indult el a La Estancia Polo Club története” – meséli Krisztina Zimmermann. Német üzletember férjével akkor már régóta hódoltak a lovaspóló szenvedélyének. „Voltak lovaink, és össze is jártunk pólózni a sportág többi hazai szerelmesével, de ekkor dőlt el, hogy a szenvedélyből életforma lesz” – fogalmaz Krisztina.

Forrás: Puskás Dániel

A néhány hektáros területen, amelyen akkor mindössze egy romos szarvasmarha-istálló árválkodott, mára nemcsak pólópálya, de egy gyakorlópálya, egy 16 boxos istálló, számos karám és egy klubház is várja a vendégeket. A májustól októberig tartó szezonban a hétvégi edzések mellett évente több alkalommal rendeznek nagyobb kupákat is, ahol több száz embert látnak vendégül.

Forrás: La Estancia Polo Club

Az egészen az időszámítás előtti idők Perzsiájáig visszanyúló lovaspóló hazánkban sem gyökerek nélküli. A világot látott arisztokrácia közvetítésével az 1890-es évekre már Budapesten is alakult póló klub, sőt, az 1936-os olimpián 4. helyezett lett válogatottunk.

Forrás: Puskás Dániel

„Egy olyan különleges sportról beszélünk, amelyben egyszerre működünk együtt a lóval és a csapatunkkal is” – mutat rá Uwe Zimmermann a póló filozófiájára. Leginkább a társasági elit sportjának tartják, és való igaz, hogy megkövetel egyfajta életszínvonalat. „Legalább ilyen fontos azonban a szabadidő is, a pólót ugyanis nem lehet félvállról venni, a lovakkal minden nap foglalkozni kell, de a lovasnak is edzésben kell lennie, és a hétvégi vagy akár külföldi versenyek is sok időt igényelnek” – teszi hozzá Krisztina, akit leginkább az vonz a sportban, hogy az egyszerre kötődik szorosan a természethez, ugyanakkor a társasági életet is felpezsdíti. Maguk is évente több alkalommal kelnek útra nemzetközi versenyek kedvéért, és nem titok, hogy az ellenfelek között néha olyan legendás hollywoodi sztárok is felbukkannak, mint Tommy Lee Jones.

Forrás: Puskás Dániel

„Egy ekkora birtok és a lovakkal kapcsolatos teendők szükségessé teszik, hogy legyen egy strapabíró erőgépünk a ház körül, ezért szerencsések vagyunk, hogy egy új Defender 90 modellel járhatjuk az utakat” – mutat rá Uwe, hogy miért esett a legendás terepjáróra a választásuk. Kapcsolatuk a Land Roverrel nem újkeletű, hiszen már régebben a birtokukban van egy 1975-ös modell is, amellyel a mai napig hordják a szalmabálákat, de a hétvégi versenyeken is mindenki a csodájára jár.