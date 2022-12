Természetes szépség kívül-belül (X)

Európa egyik vezető íróeszköz gyártó vállalata sem képez ez alól kivételt. Már 1998-ban a STABILO® volt az első FSC® tanúsítvánnyal rendelkező íróeszköz-gyártó a világon, aminek értelmében minden STABILO® márkanévvel ellátott fa testű ceruza 100% FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa alapanyagból készül. Családi vállalkozásként a cég számára mindig is fontos tényező volt a jövő szem előtt tartása, így soha nem negyedéves ciklusokban, hanem mindig nemzedékekben gondolkodott. A vállalatnál már hagyomány, hogy szívesebben dolgoznak olyan megoldásokon, amelyek hosszú távon is hatékonyak, nem pedig olyanokon, amelyek csak gyors eredményt adnak, így a fenntarthatóság mindig is kulcskérdés volt a cég számára, ez a cég identitásának kezdetektől fogva részét képezi.

A STABILO® legújabb vállalása, hogy 2025-re 100%-ban klímasemlegessé váljon, ami az egész szervezet működésének radikális átalakításával érhető el. Ezért indította útjára a vállalat minden szervezeti egységén átívelő ’Together’ elnevezésű fenntarthatósági programját, melyben minden munkavállaló hozzájárulhat a vállalat fenntarthatóbbá tételéhez saját ötleteivel és tetteivel, mert a kitűzött célok megvalósítása csak ’Együtt’ érhető el.

Károsanyag-kibocsátás csökkentése gondosan válogatott alapanyagokkal

A gyártás-fejlesztés 2020 óta az új termékprojektekhez már kifejezetten olyan alapanyagokat választ, melyek közvetlenül járulnak hozzá a klímasemlegesség eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy az újonnan felhasznált anyagok alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásúak, mint a korábban alkalmazott hagyományos nyersanyagok. Emellett természetesen a vállalat minden meglévő termékének előállítását is optimalizálja. Termékeinek tartóssága az egyik legfontosabb fenntarthatósági érv a STABILO® számára, ugyanis minél tovább használunk egy tollat, az annál fenntarthatóbb. Teljes kínálatának 70%-a Németországban készül.

Minden íróeszközhöz saját tintát állít elő, összesen évi 1200 tonna mennyiségben. Ahol csak lehetséges, élelmiszerfestéket használ, teljes mértékben kerüli az agresszív oldószereket, és a gyártás során minden színrészecskét eltávolítanak a levegőből.