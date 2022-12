Ókori és középkori leletek kerültek elő egy bevásárlóközpontnál

A Leicesteri Egyetem Régészeti Szolgálata (ULAS) az évek során izgalmas római kori és középkori leletekre bukkant a helyi Highcross bevásárlóközpont területén – számol be a BBC. A kutatók úgy gondolják, hogy a maradványok nagyban hozzájárulnak a város történetének alaposabb megismeréséhez. A projektet jelölték a Current Archaeology Awards 2023-ra, a díj az Egyesült Királyság és Európa egyik legnevesebb régészeti elismerése.

A leicesteri szakértők az 1991-es építkezés, majd a 2003 és 2006 közötti bővítés előtt is folytattak feltárást a bevásárlóközpontnál. Az ULAS munkatársai a közelmúltban egy könyvben mutatták be a város római kori és középkori, mintegy 2000 évet felölelő fejlődését, ezt követően jelölték a csapatot a díjra.

Az eredmények arról árulkodnak, hogy egykor egy élénk, sokszínű település állt itt, a régészek mozaikokat, falfestményeket is felfedeztek. A leletek azt is felfedték, hogy élénk kapcsolat volt a korabeli Leicester és a Római Birodalom más területei között, a környékre pedig távolról is települtek be emberek.

A kutatók az elveszett, középkori Szent Péter- és Szent Miklós-plébániatemplomok maradványait is megtalálták. Az épületeket mintegy 500 éve rombolták le, környékükön nagyjából 1600 sírra bukkantak.

„Leicester Nagy-Britannia egyik leginkább feltárt városa, megtiszteltetés, hogy munkánk eredményeit széles közönséggel oszthatjuk meg” – mondta Mathew Morris, a projekt vezetője. Mint hozzátette, a vizsgálatok betekintést nyújtanak a város múltjába, amelynek egykori lakói a maiakhoz hasonlóan igen sokszínűek voltak.