Viking pajzs maradványára bukkantak

Egy, a norvégiai Oslóban zajló építkezés során egy viking kori sírra bukkantak – számol be a Heritage Daily. A nyughelyből többek között egy pajzs töredéke is előkerült.

A sírt egy vékony talajréteg borította, és egy kis, a Holmendammen tóra néző dombon fedezték fel. A környéken egykor egy patak futott. A sírba elhamvasztott maradványokat, valamint különféle tárgyakat, köztük kőedényeket, egy kelta melltűt, késeket és egy sarlót tettek.

Marianne Bugge Kræmer, az oslói örökségvédelmi hivatal munkatársa szerint a nyughelyben talált tárgyak alapján tudták egyelőre datálni a sírt. A feltárt melltű típusa 850 körül jelent meg a térségben, és igazán a 10. század után terjedt el. Az ásatás egyik legizgalmasabb felfedezése egy pajzsgomb, a pajzs többi része az idők során sajnos elveszett. A gomb célja a csapások hárítása, az aktív védekezés, valamint a fogantyú rögzítése volt, idővel azonban a pajzs ezen eleme egyfajta dísszé alakult át.

A skandináv sagák szerint Oslót Keménykezű Harald alapította 1049-ben, ám korábbi feltárásokon 1000 előttről származó keresztény sírokat is találtak a városban. Elképzelhető, hogy a mostani viking nyughely ezeknél is korábbi, Oslo területén tehát már a legendás alapítás előtt is tevékenykedtek emberek.