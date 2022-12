Aranyat találtak egy ókori temetőben

Szakértők egy csoportja az észak-egyiptomi Tel el-Deirnél folytatott feltárást, a munkálatok során a későkor végére datálható nyughelyekre bukkantak – számol be a Heritage Daily. A sírokban nagyszámú aranylemez került elő.

A nyughelyek egy olyan temető részét képezik, amely a korábbi vizsgálatok alapján a XVI. dinasztia idejéből, az időszámítás előtt 664-525 közötti periódusból származik. Ezzel a dinasztiával vette kezdetét a későkor, ez volt az ókori Egyiptom történetének utolsó olyan időszaka, amikor az állam független volt.

A sírok egy része egyszerű verem, de akadnak olyanok is, amelyeket sártéglákkal erősítettek meg. Ajman Asmavi, az egyiptomi régészeti tanács munkatársa szerint a nyughelyek jellemzői és a bennük talált edények jó jelzői koruknak.

Egyes elhunytakat olyan istenszobrokkal temettek el, amelyeket vékony aranylemezzel burkoltak be. Emellett négyzet, téglalap és más bizonytalan formájú aranylemezeket is felfedeztek. A temetőben megannyi egyéb sírmellék is előkerült, köztük egy fejtámasz, amulettek, tégelyek és szkarabeuszok.

A korábbi feltárásokon későbbi, a római, illetve a bizánci korra datálható leleteket is találtak. A szakértők azt tervezik, hogy folytatják a lelőhely vizsgálatát.