Ahol egykor neandervölgyiek, remeték és medvék is éltek

A barlangokkal azonos úton található a Berggasthaus Aescher, egy 170 éves, sziklába épített vendégház. A fogadót a Huffington Post a négy legérdekesebb étterem közé sorolta, és a National Geographic "Places of a Lifetime" (2015) című kiadványának borítóján is szerepelt.

Ez az a hely, ahol az emberiség történetének egy fejezete kezdődött. A svájci Appenzell kantonban található az Alpstein hegymasszívum, ami az Északi-Mészkőalpok része, tele repedésekkel, barlangokkal és víznyelőkkel. A hegység meglehetősen meredek, a völgyek pedig mélyen bemetszettek, ami miatt az Alpstein gyönyörű, de néha kihívásokkal teli túraterület. Ezt jártuk be mi is, meglátogatva Svájc egyik legrégebbi, történelmi hegyi fogadóját, valamint az őskori Wildkirchli-barlangokat felfedezve.

Az Appenzell vasút utolsó állomása Wasserauen település, ahonnan az ultramodern felvonó mindössze hat perc alatt viszi fel az utasokat a meredek, 723 méteres emelkedőn az Ebenalphoz, egészen 1644 méter tengerszint feletti magasságba. Az ösvény a felső állomásról az őskori Wildkirchli-barlangokon keresztül vezet lefelé. Nevét szó szerint úgy fordíthatjuk mint „kis templom a vadonban”, amit először Joachim Vadian, St. Gallen város reformátora és polgármester említett ebben a formában. Havas időben kissé talán kockázatos vállalkozás, de egy jó vezetővel nem lehetetlen.

A három barlang az Appenzell-Alpok legészakibb csúcsán, 1477–1500 méter magasságban helyezkedik el: ezek az Altarhöhle (oltárbarlang), az Untere Höhle (alsó barlang) és az Obere Höhle (felső barlang). Forrás: Jeki Gabriella

„Bár a kijelölt túraösvény most nem látszik, érdemes első célként betájolni magunkat addig a színes padig, majd onnan egyenesen a szélső fenyőfa felé, ahonnan egy éles bal kanyar után már jól látszanak az útjelző táblák és egyértelművé válik a járás. A meredekebb részen korlátot szereltünk fel, így teljesen biztonságos és a barlangok bejárata előtt van egy forgóajtó is, hogy a vadállatok ne tudjanak bemenni. Szóval ma már biztosan nincsenek itt medvék, de persze azért sem, mert alapvetően nem találkozhatunk macival az országban. A kérdés azért is izgalmas, mert a kutatók barlangi medvék maradványait fedezték fel a barlangokban, amelyeket a paleolitikum korában, körülbelül negyvenezer évvel ezelőtt vadászó-gyűjtögető emberek vagy emberfélék laktak. Ezt a területen talált őskori kőeszközök bizonyítják” – meséli az Ebenalp felvonójának kezelője, miközben egy pár hótalpat ad, amit a túracipőmre szerelek, hogy biztonságosabban lejussak a barlangokhoz.

Elárulja azt is, hogy évmilliókba telt, mire a víz ereje létrehozta ezeket a barlangos tereket. A karsztbarlangrendszer három barlangrészből áll, tágas folyosókkal. A barlang egyik része összefüggő és két bejárata van. Körülbelül negyvenezer éve a neandervölgyiek vadászterületként használták őket. A három barlang egyikét a barlangokban élő remeték egyfajta oltárbarlanggá alakították, amelyek a saját jámborságukról tanúskodnak, és ahol néha még ma is tartanak szentmiséket. A remeték nyáron egy második barlangban laktak, ma pedig a harmadikban található az Aescher-Wildkirchli (más néven Äscher) névre hallgató hegyi fogadó. Svájc egyik legrégebbi fogadójának kezdetei az 1800-as évekre nyúlnak vissza, amikor is a remeték és pásztorok úgy döntöttek, hogy ellátást biztosítanak az ide érkező látogatóknak. A szó szerint a sziklafalba épült rusztikus alpesi vendégház ma messze földön ismert egyedi hangulatáról és ikonikus varázsáról, amit a National Geographic magazin is megörökített 2015-ben, az Életre szóló úti célok: a világ 225 legcsodálatosabb helye című összeállításában.

A Wildkirchli-barlangok Svájc legrégebbi őskori kulturális állomásai: a barlangok 1477–1500 méter magasságban helyezkednek el. Forrás: Jeki Gabriella

De vissza a Wildkirchli barlangokhoz és annak történetéhez. Ahogy azt a helyszínen elhelyezett táblák is jelzik, Philipp Tanner szerzetes 1621-ben egy barlangkápolnát hozott létre a három barlang egyikében. A tudósok szerint azonban feltételezhető, hogy az ebenalpi alpesi gazdák már jóval ezelőtt kialakítottak egy kis kegyhelyet az egyik mélyedésben, ugyanis Tanner talált itt egy elhanyagolt imahelyet. A szerzetes az Appenzell Innerrhoden hatóságok támogatásával építtetett a barlang elé egy faoltárt és egy fatornyot, nagy kereszttel. A kápolnát Mihály arkangyalról nevezték el és felszentelték, hogy egyfajta zarándokhelyként szolgáljon. Miután azonban Tanner 1624-ben elhagyta a kantont, a lakosság egyszerűen elfelejtette a helyet. Paulus Ulmann appenzelleri lelkésznek köszönhetően fedezték fel újra: 1658-ban ő volt az első remete, aki a Wildkirchliben telepedett le, miután feladta appenzelli lelkipásztorságát. Ekkor váltak a barlangok kedvelt zarándokhellyé, amit az 1679-ben létrehozott Wildkirchli Alapítvány is támogatott. A következő közel kétszáz évben körülbelül kéttucat remete élt állandó jelleggel a barlangokban. Csak akkor hagyták el azokat végleg, amikor Anton Fässler, az egyikük lezuhant onnan és meghalt 1853-ban. Az egykori remetelakot később átalakították és néhány év múlva kezdett a már említett Aescher fogadóként üzemelni.

A barlangok legkorábbi ismert dokumentációja az Appenzell Höhlenklub, a helyi barlangkutatók csoportjának látogatása volt 1863-ban. A következő évszázadban, 1904-ben Emil Bächler St. Gallen-i őskori természettudós értékes leletekre, például megmunkált kovakőszerszámokra és csontokra bukkant itt, miközben a barlangi medve (Ursus spelaeus) maradványait kereste. Az értékes leletek kora időszámításunk előtt ötvenezer és harmincezer év közé tehető, amelyek elsőként bizonyították, hogy abban az időben neandervölgyiek éltek az Alpstein-hegységben. A szakemberek emellett tényleg felfedezték itt a barlangi medvék nyomait is, amelyek valamikor időszámításunk előtt 90 ezertől kezdve élhettek itt.

Wildkirchli a Szent Mihály kápolnával Appenzell Innerrhoden kanton nemzeti jelentőségű kulturális javak listáján is szerepel. Forrás: Jeki Gabriella

Az ásatások végül három réteget tártak fel:

• a legalsó réteg (időszámításunk előtt 90 000-40 000) elsősorban barlangi medve csontokat tartalmazott;

• a középső réteg a kovakőszerszámokat rejtette és a Mousteri-korszak utolsó szakaszára (körülbelül időszámításunk előtt 40 000-re) keltezhető;

• a felső réteg pedig olyan állatok csontjait őrizte meg, mint a zerge, a kőszáli kecske és a farkasok, ami arra utal, hogy a barlangok nyári vadászterületként is szolgáltak.

A leleteket a Wildkirchli-barlangokban és az Appenzell Múzeumban állítják ki, utóbbi helyen egy remeteház 1972-es másolatában.