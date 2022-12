Rekonstruálták Páduai Szent Antal arcát

Forrás: Heritage Art/Heritage Images via Getty Images

Egy új tanulmányban a szakértők egy, a 12-13. századi portugál szent, Páduai Szent Antal arcáról készült modellt mutattak be – írja a Live Science. Cicero Moares brazil dizájner és társai CT-vel elemezték a ferences rendi szerzetes koponyáját.

Nem ez az első alkalom, amikor arcrekonstrukció készült Páduai Szent Antalról, már 1981-ben is létrehoztak egy modellt koponyájáról. 2014-ben is született egy rekonstrukció, a munkában Moares is részt vett. A szakértő szerint a mostani modell kifinomultabb technikákkal készült, és jól megmutatja az elmúlt évek fejlődését.

A friss eredményekből az is kiderült, hogy Páduai Szent Antal koponyájának alapja meglehetősen méretes volt, a szent feje még mai mércével is elég nagy lehetett. A híres szerzetes 1231-ben, 36 éves korában halt meg, és egy évvel később kanonizálták, ma a katolikus egyházban a szegények védelmezőjének tartják.

Cicero Moares az évek során számtalan arcrekonstrukciót készített. Legutóbb egy olyan modelljét mutattuk be, amely egy 16. századi, beteg nőt ábrázol.