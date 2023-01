Görög istenszobrokra bukkantak Törökországban

Forrás: Head of Aizanoi Excavation / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Szakértők egy csoportja a közép-törökországi Aizanoinál folytatott ásatást – számol be a The Jerusalem Post. A feltárás során görög istenek, köztük Erósz és Dionüszosz, valamint Héraklész félisten szoborfejeire bukkantak. Emellett egy szinte teljes, 2 méter magas férfiszobor is előkerült, melynek csupán talapzata és egyik lábfeje hiányzik. Azt, hogy az alkotás kit ábrázol, egyelőre nem sikerült kideríteni.

Aizanoi szerepel az UNESCO azon listáján, amelyen a jövőbeli örökségvédelmi helyszíneket sorolják. A phrügiai várost az anatóliai állam nyugati határán alapították. A hellenisztikus korban Pergamon és Bithünia királysága küzdött a település megszerzéséért, majd időszámítás előtt 133-ban római fennhatóság alá került.

Aizanoiban régóta tartanak a vizsgálatok, 2021-ben már találtak szoborfejeket a környéken. 2020-ban Héraklész fej nélküli szobrát is felfedezték itt, igaz, a test nem passzol a most feltárt fejhez.