Egy leláncolt szerzetes csontvázára bukkantak

Egy vassal leláncolt bizánci szerzetes maradványait fedezték fel az izraeli Khirbet el-Masaninál folyó feltárásokon – számol be a Heritage Daily. A lelőhelyen az Izraeli Régészeti Hatóság csapata korábban feltárt egy, a bizánci periódusra datálható templomot. A szentélyhez egy apátság is tartozott, a zarándokok számára pedig egy fogadót is kialakítottak a közelében. A feltételezhetően Szent Zakariás tiszteletére emelt templomot félig a sziklába vájták.

A most megtalált szerzetes nagyjából 1500 éve élt, a férfit a templom központi apszisában, két fülkeszerű, zárt cella mellé temették el. A szerzetes nyakán, kezén és lábán súlyos vasgyűrűk voltak, amelyek a kutatók szerint az aszkéta életmódot szimbolizálják.

Az aszkézist követő szerzetesek egyedi életmódot folytattak, tartózkodtak az érzéki örömöktől, hogy így kiérdemeljék a megváltást. A legextrémebb esetekben a férfiak cellájukban található sziklákhoz láncolták magukat, lemondtak a higiéniáról, és önkéntes szenvedést vállaltak.

A szakértők azt feltételezik, hogy a most feltárt test egy olyan szerzetestől származik, aki a templomban vagy annak közelében, egy zárt lakrészben élt. Az ilyen életmód a 4-5. században alakult ki Szíriában, a friss felfedezés viszont azt mutatja, hogy a szokás a bizánci korban gyorsan déli irányba terjedt, és Jeruzsálem régiójában is eljutott.