Értékes, lopott műkincs került vissza Egyiptomba

Egy, az Egyesült Államokba csempészett díszes, zöldre festett faszarkofágot juttattak vissza eredeti hazájába, Egyiptomba – számol be a BBC. A 2,9 méter hosszú koporsó az ókori egyiptomi későkorra (időszámítás előtt 664-332) datálható, és feltételezhetően egy Ankhenmaat nevű pap számára készült.

A leletet az észak-egyiptomi abu-szíri nekropoliszból lopták el, és egy nemzetközi csempészhálózat révén jutott el előbb Németországba, majd 2008-ban Amerikába. A szarkofág egy műkincsgyűjtőhöz került, aki 2013-ban adta kölcsön a Houstoni Természettudományi Múzeumnak.

Az 1 millió dollár értékűre becsült műtárgy ügyében évekkel ezelőtt indult nyomozás, amely felderítette a történetét. Miután kiderült, hogy a koporsót valóban ellopták, 2023. január 2-án amerikai diplomaták egy ünnepségen átadták Egyiptomnak.

Az Egyesült Államok és Egyiptom között egy ideje szoros az együttműködés, Amerika több kihurcolt kincset is visszaszolgáltatott az elmúlt években, de más országok, így Izrael és Írország is átadott már leleteket. A közelmúltban azonosított hálózathoz korábban több hasonló esetet is kötöttek már.