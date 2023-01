Igen sokszínű volt a vikingek világa

Egy új tanulmányban a szerzők Skandinávia elmúlt 2000 évének génállományát mérik fel – számol be a Stockholmi Egyetem. A szakértők prehisztorikus és történelmi genomokat elemeztek, illetve vetettek össze több mint 16 ezer modern mintával. Az adatok alátámasztják, hogy Skandinávia igen sokszínű volt a vikingek idején.

Dr. Ricardo Rodríguez Varela, a Stockholmi Egyetem paleogenetikusa és a csapat tagja szerint eredményeikkel nemcsak a viking kori migráció elképzelését erősítik meg, hanem vissza is követhetik azt a Baltikumig, a Brit-szigetekig és Dél-Európáig. Az adatok azt is felfedték, hogy a bevándorlás nem volt mindenhol azonos, a kelet-baltikumi eredet például főként Gotlandra és Közép-Svédországra jellemző.

A vizsgálat egyik meglepő eredménye, hogy a viking kor után Skandináviában a génállomány gyakorlatilag a korábbi állapotot érte el. „Érdekes módon a nem helyi származás a viking időszak alatt tetőzött, míg előtte és utána alacsonyabb volt” – mondta Anders Götherström, a csapat tagja. Úgy tűnik, a bevándorlók kevésbé járultak hozzá a genetika alakulásához, talán kevesebb gyermekük született.

A kutatók több jól ismert svédországi lelőhely maradványait is felhasználták. Többek között a híres Kronan hadihajó 17. századi roncsánál begyűjtött csontokat is elemezték, de viking kori hajósírokat is tanulmányoztak.