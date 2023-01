Díszes, ókori mauzóleum maradványait tárhatták fel

Egy gall-római, a térségben egyedülállónak számító épületre bukkantak a franciaországi Auvergne régiójában fekvő Néris-les-Bains-nél – számol be az Artnet. A régészek úgy gondolják, hogy a struktúrához egy mauzóleum is tartozott.

A Francia Megelőző Régészeti Kutatóintézet (INRAP) szakértői egy úttal határolt épületcsoportot találtak. A lelőhely északnyugati részén egy nagy gödör fekszik, itt kerültek elő azok a maradványok, amelyek alapján a helyszínt a gall-római korra, az 1-5. századra datálták.

A kutatók egy díszes dúc, egy úgynevezett modillion, valamint egy oszlop töredékeit is feltárták, és egy nagyjából 140 centiméter átmérőjű, kúpos építőelem maradványai is előkerültek. Marie-Laure Thierry, a feltárás vezetője szerint a legnagyobb meglepetés az a 21 homokkőtömb, amelyeken díszes, a régióban kivételes domborművek láthatóak. A legszebb alkotás Tritón görög tengeristent, Poszeidón és Amphitrité félig ember, félig hal vagy polip fiát ábrázolja. Az alak mellett egy ló vagy csikóhal is szerepel.

A szakértők a leletek és jelképek alapján úgy vélik, hogy egy, az 1-2. században emelt mauzóleum maradványaira bukkantak. Thierry szerint a nyughely feltételezhetően nem egy átlagos halandó számára készült. Az INRAP csapata azt tervezi, hogy folytatja a lelőhely vizsgálatát.