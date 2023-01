Hun harcos sírjára bukkanhattak Romániában

Egy lovával eltemetett harcos kincsekkel teli sírjára bukkantak egy romániai út építése során – számol be a Live Science. A nyughely az 5. századra datálható, a korszakban a régiót a hunok uralták.

Silviu Ene, a Bukaresti Vasile Pârvan Régészeti Intézet munkatársa szerint a sírban több mint száz tárgyat, köztük fegyvereket, arannyal bevont leleteket, illetve egy drágakövekkel díszített arany ékszert találtak. A nyughelyet 2022 végén fedezték fel a délkelet-romániai Mizilben. Az útépítés során négy lelőhelyet is feltártak, a harcos sírja, amelyre hercegiként hivatkoznak, egy meglehetősen komplex helyszín része. A nyughely közelében 900 további régészeti elemet, köztük vermeket, házakat és további sírokat találtak.

A gazdag leletanyag alapján feltételezhető, hogy az elhunyt a népvándorlás kori elit tagja volt. A 4-5. században a hunok európai benyomulásával számos helyi nép, köztük a vandálok és a gótok nyugati irányba vonultak, óriási nyomást helyezve a rómaiakra. A hunok eleinte a Kelet-Római Birodalmat támadták, később azonban nyugatra is betörtek.

A mizili nyughelyben nemcsak a leletanyag sokszínűsége, hanem minősége is lenyűgöző. Az egyik igen izgalmas felfedezés egy díszes, aranyozott, drágakövekkel kirakott markolatú tőr, de egy aranyozott nyereg is előkerült. Egy csontvázat is megtalálták, elképzelhető, hogy a harcos arcát arany maszk borította.

A sír feltárása a rossz időjárás miatt félbeszakadt. A kutatók azt tervezik, hogy az elkövetkező hónapokban folytatják a munkát.