Így született meg a világ egyik kedvenc társasjátéka

Ez „az Eisenhower-korszak családi értékeinek gúnyos emblémája, a stréberség kiállása, egy olyan határozottan unalmas időtöltés, hogy az már menő” – írta egyszer a Wall Street Journal egykori riportere, Stefan Fatsis a Scrabble társasjátékról, bár akkor még nem tudta, hogy a világ egyik legnépszerűbb társasjátékát kritizálja, amit többek között Madonna, Martha Stewart, Barack Obama, Bill és Hillary Clinton, Keanu Reeves imád, sőt a néhai II. Erzsébet brit királynő is szívesen játszotta.

Az 1929-es amerikai nagy gazdasági világválságnak sok áldozata volt. Ám egy Alfred Mosher Butts nevű, munkanélküli New York-i építész hamarosan kitalált egy játékot, amely milliók lelkét töltötte fel. Úgy gondolta, az emberek talán elterelhetik ezzel a figyelmüket a sivár gazdasági időkben. Elsőként górcső alá vette, hogy szerinte melyek a történelem legmaradandóbb játékai: ezek közé kerültek a társasjátékok, számjátékok, a kocka- vagy kártyajátékok és a betűjátékok, mint például keresztrejtvény. Alfred Mosher Butts végül ezeket a játékokat egyesítette, hogy megszülessen a ma ismert Scrabble elődje. Ezután a New York Times, a New York Herald Tribune és a The Saturday Evening Post újságok oldalain lévő betűk megszámlálásával választotta ki a „csempék” gyakoriságát és eloszlását. Nyelvünknek ez a szakszerű, kriptográfiai elemzése képezte az eredeti „csempeelosztás” alapját, amely csaknem három generáción és több milliárd játékon keresztül állandó maradt. Azt is megjegyezte: „…van egy dolog, ami megakadályozza, hogy a szójátékok olyan népszerűek legyenek, mint a kártyajátékok: nincs pontszámuk.”

Butts több mint egy évtizeden át finomította és alakította a szabályokat, miközben megpróbált a folyamatos kudarcok ellenére vállalati szponzort találni. A Szabadalmi Hivatal kétszer is elutasította kérelmét, ráadásul a névvel sem tudott dűlőre jutni. Először egyszerűen „it”-nek nevezte alkotását, majd váltott „Lexiko”-ra, aztán „Criss-Cross Words”-re. Koncepciója csak akkor vált kereskedelmileg is izgalmassá, amikor Butts találkozott James Brunot-val, egy játékszerető vállalkozóval. Elkezdték tovább finomítani a szabályokat és a tervezést, majd kitalálták a SCRABBLE nevet – egy szót, amelyet úgy határoztak meg, hogy „megfogni, összegyűjteni vagy megragadni valamit”. Brunot kitalálta az ikonikus színsémát (pasztell rózsaszín, babakék, indigó és élénkpiros), az 50 pontos bónuszt is, így készen álltak a tömeggyártásra.

A szavakat csak balról jobbra és fentről lefelé lehet kirakni. Az átlósan olvasandó szavak nem számítanak. Forrás: Wikimedia Commons

Az első Scrabble-gyár egy elhagyatott iskolaépület volt Connecticut vidéki részén, ahol Brunot és több barátja óránként 12 játékot gyártott. Amikor a Macy’s vállalat elnöke, Jack Strauss vakáció közben véletlenül felfedezte a játékot, úgy döntött, hogy feltölti a polcait vele: a játék berobbant a köztudatba és hihetetlen népszerűségre tett szert. Brunot saját gyártású összeszerelő üzeme 1952-re hetente már több mint 2000 játékkészletet gyártott. Csak 1954-ben közel 4 millió Scrabble-t adtak el. Hamarosan a kínálat nem tudott lépést tartani a játék iránti kereslettel. 1952-ben Brunot engedélyt adott a Selchow & Righter Company-nak, egy jól ismert játékgyártónak, hogy piacra dobja és forgalmazza a játékokat az Egyesült Államokban és Kanadában. 1955. január 19-én a Srabble megjelent a táblás játékok piacán.

Ma már több mint százmillió Scrabble játékot adtak el világszerte, amely összesen 28 nyelven érhető el. A gyermekek számára készült Deluxe, Travel, CD-ROM és Junior verziók is nagyon népszerű. A világ első Scrabble bajnokságát 1991-ben Londonban, a másodikat 1993-ban New Yorkban rendezték meg.