Megtalálták a világ legősibb rúnakövét

A világ legősibb rúnakövét fedezhették fel norvég régészek – számol be a The Guardian. A felirat akár 2000 éves is lehet, és a rúnaírás rejtélyes, korai történetéről árulkodik.

Az oslói Kultúrtörténeti Múzeum szerint a barna, lapos, szögletes leleten látható jelek alkothatják a legkorábbi írásban rögzített szavakat Skandináviában. A kutatók úgy vélik, hogy a felirat a rúnaírás egyik legősibb példája, a tárgy egyben a legkorábbi datálható rúnakő.

A 2023. január 12-én készült képen egy korai rúnakövet vizsgálnak az oslói Kultúrtörténeti Múzeumban. Forrás: MTI/EPA/NTB/Javad Parsa

Kristel Zilmer, az Oslói Egyetem munkatársa szerint a lelet révén jobban megismerhetik a korai vaskor rúnáit. A kő lehet az egyik első olyan tárgy Skandináviában, amelyre ilyen jelekkel próbáltak szöveget felvinni. A mostaninál korábbi rúnákat fedeztek már fel más leleteken, de köveken még nem.

A felfedezési helye után Svingerud-kőnek nevezett tárgyra 2021 végén bukkantak a Tyrifjorden közelében egy sírban. A nyughelyben elszenesedett maradványokat találtak, ezek datálása alapján a kő időszámítás szerint 1 és 250 között készült. A 31-szer 32 centiméteres leleten többféle felirat olvasható, de nem mindegyik értelmezhető, a tárgy elején például nyolc jel az idiberug szót adja ki, ami talán egy név lehetett.