Kiderült: több ezer éves a másolatnak hitt magyarországi kard

A chicagói Field Múzeum nagyjából száz éve szerzett meg egy igen szép és jó állapotú, ám másolatnak hitt bronzkardot. Egy, a közelmúltban lefolytatott vizsgálat alapján a tárgy valójában eredeti, és mintegy 3000 éves – számol be az intézmény oldala.

A múzeumban idén márciusban nyílik meg az Európa Első Királyai című kiállítás, amelyben az újkőkortól a vaskorig terjedő időszak leleteit mutatják be. A kardot a nyitást megelőzően elemezték, a kutatásba magyar szakértőket is bevontak. A fegyvert az 1930-as években fedezték fel a Duna budapesti szakaszán, a vízbe egy rituálé során kerülhetett be.

A csapat röntgen fluoreszcenciás vizsgálatot folytatott, az adatokból pedig következtetni tudtak a tárgy összetételére. Mint kiderült, a lelet sokban emlékeztet más, a bronzkori Európából származó kardokra.

„A történet általában fordítva szokott lejátszódni: amit eredetinek hiszünk, utóbb hamisítványnak bizonyul” – mondta Bill Parkinson, a Field Múzeum kurátora és a kiállítás egyik létrehozója. Ha a kutatók korábban is tudták volna, hogy a fegyver valódi, a kiállításon is szerepeltették volna. Mivel a leletanyag már össze van állítva, és a tárlat gondosan meg van tervezve, a kard a múzeum főtermében lesz megtekinthető.