Lefejezett testeket találtak egy ókori temetőben

Az Oxford Archaeology régészei egy római kori temetőt tártak fel a közép-angliai Wintringhamnél – számol be a Heritage Daily. A lelőhelyen olyan személyek maradványai is előkerültek, akiket lefejeztek. A környéken egy korábbi, nagy vaskori települést is felfedeztek, amelyhez 40 kőből emelt kerekház tartozott.

A Római Birodalom idején a térségben gazdaságok és fejlődő települések feküdtek, amelyeket egy úthálózat kötött össze. Az utak Durovigutumba, azaz a mai Godmanchesterbe vezettek.

A temetőben 17 sírt találtak. Az elhunytak közül 11-nek vágták le a fejét, amelyet egy kivétellel a lábakhoz helyeztek – a kivételnél a fejet egy agyagedény helyettesítette. Ez a szokás nem volt ritka a római Britanniában, 2022 februárjában Fleet Marstonban találtak 40 lefejezett csontvázat.

A wintringhami temető az időszámítás szerinti 3. századra datálható. A területen egyéb leletek, köztük érmék, melltűk, egy ólomtál, kerámiák, malomkövek és egy kemence is előkerült. A maradványok elemzésével a kutatók jobban megismerhetik a periódust.