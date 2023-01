Örökre elveszhet a Via Appia egy szakasza

Olasz régészek szerint valószínűleg sosem fogják megtalálni a világhírű Via Appia nyitószakaszának maradványait – számol be a Reuters. A probléma az, hogy a felszín alatti vizek miatt lehetetlenség kellően mélyre ásni.

A rómaiak által épített, Itáliában futó ősi út óriási jelentőségű volt az ókorban, de bizonyos részei még ma is használatban vannak. A Via Appiát Appius Claudius Caecus kezdte el építtetni az időszámítás előtti 4. században, és gyakran emlegették az utak királynőjeként. Az út Rómát kötötte össze a mai délkelet-olaszországi Brundisiummal (Brindisi). A középkorban a Via Appiát a Szentföldre tartó zarándokok is használták.

Bár az út jól ismert, rengeteg részét még nem sikerült feltárni. Ide tartozik a Via Appia első egy mérföldje, amely jelenleg mintegy 8 méter mélyen fekszik a római Caracalla termáinál. A régészek hónapokon át dolgoztak a helyszínen, január végére azonban úgy döntöttek, felfüggesztik a munkálatokat. A kutatók mintegy 5-6 méteres mélységig értek le, ám Riccardo Santangeli Valenzani, a Római Tre Egyetem munkatársa szerint egy nagyon erős talajvízáramlat az útjukat állta. Noha szivattyúik a nap 24 órájában dolgoztak, ez sem volt elég.

A feltárás összességében nem tekinthető kudarcosnak, hiszen rengeteg leletet találtak az időszámítás szerinti 2-18. századból. Többek között egy római szobor, valamint az egyik első pápa által veretett érme is előkerült – ez 690 és 730 között készült. „A lábunk alatt lévő 8 méter egy háromemeletes épületnek felel meg, és a város 3000 éves történelmének eredménye” – mondta Daniele Manacorda, a projekt tagja. A kutatók az alapkövek megtalálására tett utolsó kísérletként egy fúróval mintákat vesznek majd, mielőtt visszatemetnék a területet.