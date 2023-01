Európa 2023-as legveszélyeztetettebb örökségi helyszínei

A 7 Legveszélyeztetettebb Program 2023-ban ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját. Ennek alkalmából az Europa Nostra és az Európai Beruházási Bank Intézet nyilvánosságra hozta a program idei előválogatotti listájára került 11 legveszélyeztetettebb európai örökségi helyszínt – tájékoztatta az MTI-t szerdán a Herman Ottó Múzeum.

A miskolci Herman Ottó Múzeum Forrás: Benedek Baranczó/ Flickr

A budapesti memento Park Forrás: Premier Press Kft. / Monumentum KHA / Memento Park/ Flikr

A miskolci múzeum és a budapesti Memento Park mellett a legveszélyeztetettebb örökségi helyszínek listájára került a Kortrijk vasútállomás (Kortrijk, Belgium), a Mariemonti Királyi Birtok és Múzeum (Morlanwelz, Belgium), a mostari partizán emléktemető (Mostar, Bosznia-Hercegovina), a Csakvindzsi erőd (Zugdidi, Georgia), a Nővérek Háza épületegyüttes Kleinwelka egykori morva településen (Németország), a Gidasz villa („Konaki”)(Alexandria, Görögország), a Pastrovska Gora kultúrtáj (Montenegró), a Sveti Stefan, Pastrovici kultúrtáj (Montenegró), valamint a Petrovac na Mlavi vízimalmok (Bisztrica, Szerbia).

A 7 Legveszélyeztetettebb Program nevezéseit az Europa Nostra tagintézményei, társszervezetei, egyéni tagjai, valamint az Európai Örökség Szövetség tagjai nyújthatták be Európa-szerte. A 11 veszélyeztetett örökséget egy történészekből, régészekből, építészekből, műemlékvédelmi, projektelemző és pénzügyi szakemberekből álló nemzetközi tanácsadó testület választotta ki.

A kiválasztás szempontjainak alapjául a fenti műemlékek kiemelkedő örökségi jelentősége és kulturális értéke, valamint az a valós veszély szolgált, amely fennmaradásukat veszélyezteti. A helyi közösségek elköteleződése, valamint az állami és magánszféra a helyszínek megmentése érdekében tett kötelezettségvállalásának mértéke is befolyásolja a döntést.

Kiválasztási szempont volt továbbá a helyszín fenntartható fejlődést, valamint a helyi és szélesebb regionális közösségek közti békét és párbeszédet előremozdító, katalizáló jellege is – áll a közleményben.

A programba végül bekerülő 7 veszélyeztetett örökségi helyszín listáját áprilisban hirdetik ki.

A 2013-ban elindított program egy, a veszélyeztetett európai örökségek megmentésére irányuló civil társadalmi kampány része. Figyelmet generál, független értékeléseket készít és cselekvési javaslatokat tesz, továbbá 10 ezer euró anyagi támogatást is biztosít.