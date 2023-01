Hatalmas alagúthálózatra bukkantak Nápoly alatt

Nagyjából 40 évvel ezelőtt nápolyi gyerekek egy csoportja a Posillipo dombja alatt barlangok- és alagutak hálózatában játszott. A gyerekek nem is sejtették, hogy egy római vízvezetékrendszerben vannak. A gyermekek azóta felnőttek, a közelmúltban pedig megosztották emlékeiket a régészeti hatóságokkal, így megkezdődhetett a feltárás – számol be a Live Science.

A Római Birodalomban a vízvezetékeket fürdők, szökőkutak és egyéb egységek ellátására használták, és máig ámulatba ejtik a kutatókat. Az akvaduktok révén az egykori csatornák sok helyen szembetűnőek, a rendszerek jelentős része azonban a mélyben van. A most vizsgált Aqua Augusta időszámítás előtt 30-20 között épült, és a Nápolyi-öböl luxusvilláit és előőrseit kötötte össze. A hálózat legalább 140 kilométer hosszú volt.

Bár a rendszert eddig is ismerték, kifejezetten keveset vizsgálták. A közelmúltban a Cocceius Egyesület az egykori gyerekek beszámolói alapján kutatásba kezdett, melynek során több felfedezés is született, többek között a Posillipóhoz és a Nisida kis szigetéhez vizet vezető szakaszt is megtalálták.

Graziano Ferrari, az egyesület elnöke szerint a hálózat meglehetősen közel fut a felszínhez, ezért kellemes a benti levegő. A feltáráshoz ugyanakkor így is szükséges a barlangászati tapasztalat, sok helyen a járat kifejezetten szűk. A vízvezetékben számos vizsgálatot, köztük ásványtani és építészeti elemzést lehet majd végezni, a szakértők azt tervezik, hogy folytatják a munkát.