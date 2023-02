Folyamatosan épül a demokrácia háza

Ugyan Brüsszelt emlegetjük az Európai Unió központjaként, valójában Strasbourgot illeti ez a jelző, hiszen itt dőlnek el a legnagyobb kérdések. Hogy értsük, miért vannak különböző városokban az Unió épületei, meg kell jegyezni, hogy a hármas felosztás az országok közötti szabadságra utal. Az EU tagállamainak kormányfői (azaz az Európai Tanács) 1992-ben hozott döntése alapján a Parlament három helyszínen működik: Strasbourgban (a Parlament hivatalos székhelye), Brüsszelben és Luxemburgban. A három helyszín összesen 29 épülettel rendelkezik. Vannak épületei más tagállamokban is, ahol az Európai Parlament kapcsolattartó irodát tart fenn. A 29 épületből 5 található Strasbourgban, ráadásul egy területen, éppen ezért különleges miliőt kölcsönöz a francia városnak.

Plenáris ülés az Európai Parlamentben. Forrás: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

A plenáris ülések idején, tehát havonta egy alkalommal lezárják a Parlamentet a turisták előtt, az épület mégsem ürül ki. Mi is egy ilyen időszakban járunk az EU székhelyén. Az év utolsó plenáris ülése során adják át az EU békedíját, a Szaharov-díjat, erre az alkalomra a világ minden pontjáról érkeznek újságírók. Akár Bábel tornya, a fényűző Parlament megtelik különböző kultúrájú és különböző nyelvet beszélő emberekkel, a folyosókon egymást érik a politikusok, képviselők, diplomaták és újságírók. Öltöny és kosztüm, amerre a szem ellát, mégis nagyon izgalmasnak hat ez a zárt világ. Az épület milliós nagyságrendben képes befogadni látogatókat, ennek ellenére tűnik zsúfoltnak.

Forrás: Vermes Nikolett

A Parlament főépületében meglepő módon kevés a mesterséges fény, hiszen az épületet üvegfal borítja. Ha kívülről tekintünk rá, olyan mint egy hatalmas üvegház, amit még nem fejeztek be az építők. Talán túl elrugaszkodottnak hangzik ez a hasonlat, de nagyon találó.

Forrás: Vermes Nikolett

Az üvegfal a tiszta látásra utal, vagyis arra, hogy az EU tagállamai között nincs és nem is lehet semmiféle átláthatatlan akadály. Míg a befejezetlenség a félkész jellegre utal. A tervezők 1999-ben azzal a szándékkel készítettek „félkész” épületet, hogy ezzel szimbolizálják a demokráciát, ami sosem lehet teljes, valamint hogy az „európai projekt” folyamatosan épül. Ezért, ha szemből nézünk a külső épületre, valóban azt hihetjük, hogy még nem készült el teljesen, márpedig több mint 23 éve átadták.

A belső terek is számos szimbólumot hordoznak, ilyen a híres francia íróról, Louise Weissről elnevezett épületrész. Különlegessége, hogy itt található a világ legnagyobb ülésterme, és itt hozzák meg a legjelentősebb határozatokat. Az EU minden tagállamának képviselői elférnek a csaknem 1000 fős teremben, elől a mindenkori elnök és alelnök széke található, mögöttük politikai nézetek szerinti csoportokban a képviselők, míg a karzaton az érdeklődők.

A tagállamok lakosai bármelyik ülésen részt vehetnek, amennyiben előre regisztrálnak, ez nem függ össze a látogatók kizárásával a plenáris ülés alatt. A különbség annyi, hogy aki az ülésre regisztrál, az ülés idején (négy nap) nem tekintheti meg a Parlamentet turistaként, csupán a plenáris szemtanújaként. Az érdeklődők számára minden tagország nyelvén biztosítanak tolmácsot.

Forrás: Vermes Nikolett

A Parlament épületének másik jelentős része Winston Churchillről kapta a nevét, ebben a részben is számos ülésterem található, akárcsak sajtószobák, hiszen a híres brit politikus maga is volt újságíró. A névadás arra utal, hogy az EU tagállamai között is olyan erősnek kell lennie az egyetértésnek, mint az Amerikai Egyesült Államok tagállamai között. Ahogy maga Chuchill mondta: egyfajta Európai Egyesült Államokat kell létrehoznunk. A brit politikusról és a francia íróról elnevezett két hatalmas épületrészt egy zárt híd köti össze, ami a „III” nevű folyó felett vezet át.

Híd az Ill folyó fölött. Forrás: Arterra/Universal Images Group via Getty Images

Az épület kívülről és belülről is nem várt élményt ad, szinte már illúzióként hat a befejezetlenség, a zöld belső terek és az óriási ülésterem. Ez a hely magán hordozza az EU történelmét, mindazt, ami formált és formálja életünket.