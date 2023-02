Kutyáikat is magukkal vitték útjaikra a vikingek

Egy új tanulmány alapján a vikingek Angliába érkezve nemcsak felszereléseket és ellátmányt hoztak magukkal, hanem állataikat, így lovakat és kutyákat is – számol be a The Guardian. A kutatók a 9. századi nagy pogánysereghez köthető elhamvasztott maradványokat vizsgálva megállapították, hogy az emberek mellett állatok is érkeztek a mai Finnországot, valamint Norvégia, Svédország és Oroszország egyes részeit magába foglaló Balti-ősföldről.

„Ez az első tudományos bizonyíték arra, hogy a vikingek valóban magukkal hozták állataikat Skandináviából” – mondta Julian Richards, a Yorki Egyetem munkatársa és a csapat tagja. A szakértő hozzátette, jó hír, hogy van már tudományos bizonyíték valamire, amit később a bayeux-i falikárpitban, a normannok esetében már ábrázoltak, igaz, a nagy pogánysereg esete 200 évvel korábbi.

A kutatók a Heath Wood-i halomsíros temető maradványaiban mérték fel a stronciumizotóp-arányokat. A lelőhely az egyetlen nagy, hamvasztásos viking temető a Brit-szigeteken, és azon nagy sereghez köthető, amely 873-874-ben volt a térségben. Az izotópvizsgálatból a szakértők következtetni tudnak arra, hogy az adott elhunyt a környékről vagy egy távolabbi vidékről származott-e. Az izotópok aránya talajonként változó, ez a lenyomat pedig a tápláléklánc, a táplálkozás révén a csontokba és a fogakba is beépül.

Korábbi elemzések kimutatták, hogy a halomsírban két felnőttet, egy gyermeket, valamint egy kutyát, egy lovat és egy másik állatot, talán egy sertést temettek el. A friss eredmények alapján az egyik felnőtt és a gyermek helyi volt, a másik felnőtt és az állatok pedig vagy a mai Egyesült Királyság nagyon specifikus, a nagy pogánysereggel nem társított térségéből, vagy a Balti-ősföldről származtak.

Richards szerint a kutyák és a lovak nagyon fontos státuszszimbólumok voltak a vikingek számára. Az állatokat talán azért hamvasztották el az elhunyttal együtt, hogy szolgálják őt a másvilágon, a Valhallában. Persze az sem kizárható, hogy az állati maradványok egyéb módon, például csontamulettként kerültek be a sírba.