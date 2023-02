Történelmi helyszín is elpusztult a törökországi földrengésben

2023. február 6-án két pusztító, több mint 7-es erősségű földrengés csapott le Délkelet-Törökországra és Szíriára, a katasztrófában emberek ezrei haltak meg. Az eseményben egy, a Római Birodalom által 2000 éve épített erőd is szinte teljesen megsemmisült – számol be a BBC.

Gaziantep fő nevezetessége az időszámítás szerinti 2-3. században, egy helyi dombtetőre emelt vár. A napjainkban múzeumként funkcionáló komplexum több fala is összeomlott a rengésekben, a törmelék a környező utcákra zuhant. A közelben fekvő Şirvani-mecsetben szintén súlyos károk keletkeztek.

A gaziantepi erődöt az egységes Római Birodalom idején építették fel, majd a 6. században, I. Iusztinianosz bizánci császár korában kibővítették. A 12-13. századi Ajjúbida-dinasztia, valamint az Oszmán Birodalom idején is átalakították, és az 1919 és 1923 közötti török függetlenségi háborúban is fontos szerepet töltött be.

A második, február 6-i, 7,5 magnitúdójú esemény az egyik legnagyobb földmozgás volt, amelyet Törökországban valaha detektáltak. Szíriában és Törökországban is nagyon súlyos károk keletkeztek, a romok sokakat maguk alá temettek.