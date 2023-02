Durva fogászati beavatkozást vállalt a 17. századi nő

Egy, a közelmúltban publikált tanulmányban a szakértők egy előkelő, 16-17. századi nő fogait mutatják be – számol be a Live Science. Anne d’Alègre (1565-1619) maradványait 1988-ban találták meg az északnyugat-franciaországi Chateau de Lavalban. Bebalzsamozott holttestét egy ólomkoporsóba tették, az eljárás miatt csontjai és fogai nagyon jó állapotban konzerválódtak.

Rozenn Colleter, a Francia Megelőző Régészeti Kutatóintézet (INRAP) munkatársa már a feltáráskor megállapította, hogy az elhunytnak műfoga volt, és fogain drótot is észlelt. Colleterék 2022-ben alaposabb vizsgálat alá vetették a maradványokat, ekkor értették meg, hogy egy fogászati eljárás nyomaival van dolguk.

Mint kiderült, d’Alègre komoly fogbetegségben szenvedett, ezért több foga is meglazult. Ezeket finom aranyhuzalokkal rögzítették, a drótok a fogak alján, az íny közelében futottak. Néhány fogat át is fúrtak, hogy a huzal átmenjen rajtuk, a nőnek emellett egy elefántcsontból készült protézise is volt.

Az ilyen eljárás a korszakban innovatívnak számított, alkalmazása azonban nem volt fájdalommentes. A drótokat időnként ismét meg kellett feszíteni, a fogász ráadásul a környező fogak destabilizálásával csak rontott a helyzeten. Hogy miért vállalta d’Alègre a durva beavatkozást? Elképzelhető, hogy társadalmi nyomást érzett rossz állapotú mosolya miatt.

A nő élete egyébként nem volt mentes a nehézségektől: protestáns volt egy római katolikus többségű közegben a francia vallásháborúk idején, kétszer is megözvegyült – egyszer 21 évesen –, birtokait egy időben elkobozták, és bujkálnia kellett, fia, Guy pedig 20 évesen, 1605-ben Komáromnál, a törökök ellen harcolva esett el. D’Alègre 54 éves volt, amikor ismeretlen betegségben elhunyt.