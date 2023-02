2000 éves arcot rekonstruáltak

Szaúd-arábiai szakértők közelítő rekonstrukciót készítettek egy 2000 éves nabateus nő arcáról – számol be a Live Science. Az elhunyt maradványait további mintegy 80 csontvázzal együtt a világörökségi helyszínnek számító Hegránál, azaz a mai Madáin Szálihnál temették el.

A csontvázat 2015-ben fedezték fel, a nő a Hinat nevet kapta a nyughely homlokzatán olvasható véset alapján. A kutatók a sírból arra következtetnek, hogy a nő közepes státuszú volt, maradványaiból pedig megállapították, hogy nagyjából 160 centiméter magas lehetett és 40-es vagy 50-es éveiben halt meg.

A kutatók törvényszéki és paleopatológiai módszerekkel vizsgálták Hinat koponyáját, a modellt CT-adatok és 3D nyomtatás segítségével alkották meg. Érdemes kiemelni, hogy nem valódi rekonstrukcióról, hanem közelítésről van szó, a szakértők művészi megközelítést is alkalmaztak, emellett régészeti leleteket is felhasználtak, hogy elkészítsék az asszony öltözékét.

Interesting approach of the (not that “mysterious”) Nabataean civilisation. However there is still some non-scientific interpretation in face reconstruction. https://t.co/R03Zkn4lnE #nabataeans

— Cultural Heritage Series (@HeritageLecture) February 6, 2023