Ősi koponyaműtét nyomára bukkantak

Szakértők egy csoportja az észak-izraeli Megiddó romvárosánál dolgozva egy különös koponyára bukkant – számol be a Heritage Daily. A felfedezést ismertető tanulmányban a kutatók azt írják, hogy a lelet egy bronzkori koponyaműtét bizonyítéka lehet.

A korszakban Megiddó egy fontos kánaánita városállam volt. A település egy stratégiailag meghatározó helyszínen feküdt, így ellenőrizni tudta a térség kereskedelmét.

A legújabb ásatásokon egy olyan sírt találtak, amely egy felnőtt férfi maradványait őrizte. A koponyát vizsgálva a régészek arra jutottak, hogy a férfin trepanációt, azaz koponyalékelést hajtottak végre. A lyuk négyzetes, és megközelítőleg akkora, mint egy bélyeg. Úgy tűnik, a beavatkozást nagy gonddal végezték el, a nyughelyben talált csonttöredékek viszont arra utalnak, hogy a férfi röviddel az operáció után meghalt.

Az elemzésből az is kiderült, hogy a koponyán több furcsasággal is található. Az elhunytnak például eggyel több őrlőfoga volt, törött orra ferdén gyógyult, a homlokcsontok pedig sosem forrtak össze teljesen. A férfi csontjain emellett fertőző betegségekre, így a tuberkulózisra vagy leprára jellemző elváltozások figyelhetőek meg. A sír mellett egy másik nyughelyet is felfedeztek, a DNS-analízis alapján ide az elhunyt öccsét temették, akinél hasonló elváltozások alakultak ki.

„Talán hajlamosak voltak ugyanarra a betegségre” – mondta Rachel Kalisher, a Brown Egyetem biorégésze és a csapat tagja, hozzátéve: az is elképzelhető, hogy a testvérek együtt éltek, és egyik fertőzte meg a másikat. A sírokat Megiddó késő bronzkori palotájának közelében tárták fel, ami Kalisher szerint arra utal, hogy a páros az elit, talán egyenesen az uralkodói család tagja volt. A férfiakat egyébként értékes edényekkel együtt temették el.