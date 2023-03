Több ezer éves aranyékszerekre bukkantak

Lengyel és örmény régészek egy bronzkori sírra bukkantak a nyugat-örményországi Mecamornál – számol be a Heritage Daily, a leletekről készített képek itt láthatóak. A nyughelyből gyönyörűen megmunkált, aranyból készült nyakláncok is előkerültek.

Mecamornál a legkorábbi bizonyíték az emberi jelenlétre az időszámítás előtti 4. évezredre, a rézkorra datálható. A bronz- és a vaskorban a terület fontos vallási és gazdasági központtá, várossá fejlődött, több templomot, szentélyt, egy citadellát és egy falat építettek fel itt, a településen mesteri szintre emelték a fémmegmunkálást.

Mecamor ma védelem alatt áll, a lelőhelyen 1965-ben kezdődtek meg a vizsgálatok. A legújabb ásatáson egy süllyesztett, nagy kövekkel körbevett, fából létrehozott kamrát tártak fel. A sírban két személy nyugodott, akik 30-as vagy 40-es éveikben, a kései bronzkorban, időszámítás előtt 1300-1200 között haltak meg.

Emellett több száz, aranyból és karneol ásványból készített gyöngyöt is megtaláltak, a Krzysztof Jakubiak, a Varsói Egyetem munkatársa által vezetett csapat úgy véli, hogy ezek eredetileg három nyakláncot alkottak. Aranymedálokat, egy tucat teljes kerámiákat, illetve egy egyedi fajansz palackot is felfedeztek, utóbbit a szír-mezopotámiai határvidékről hozták be.

A sír egy olyan nekropoliszban fekszik, amelyben már több mint száz nyughelyet vizsgáltak meg. Szerencsére csak a sírok egy részét fosztották ki, ezért rengeteg izgalmas lelet található a területen.