Új vizsgálat írhatja át a bronzkorról kialakított képet

A bronzkor jellegzetessége – ahogy neve is sugallja – a bronz használata volt. A periódust követő vaskor sok régióban gyakran esik egybe a rómaiak megjelenésével: a legújabb fémmegmunkáló technikákat sokszor a birodalom hozta be egy-egy területre. Akadnak azonban kivételek.

Egy új tanulmány alapján például már a késő bronzkorban, mintegy 2900 éve is készítettek acélból készült tárgyakat az Ibériai-félszigeten – számol be a Heritage Daily. A kutatók kőoszlopos sztéléket vetettek geokémiai analízis alá, így derült ki, hogy a sziklafalakon lévő faragványok edzett acél felhasználásával jöttek létre. Ez összhangban van a Rocha do Vigió-i vasvéső elemzésével: a tárgy széntartalma alapján acélnak tekinthető.

Egészen mostanáig úgy gondolták, hogy a térség lakói még a korai vaskorban sem rendelkeztek azzal a tudással, amely az acél elkészítéséhez szükséges, az anyag pedig csak a római hódítással terjedt el a régióban. Az Ibériai félszigeten a bronzkor az időszámítás előtti 19-9. században zajlott.

Dr. Ralph Araque Gonzalez, a Freiburgi Egyetem régésze és a csapat tagja szerint a Rocha do Vigió-i véső és kontextusának tükrében a vasmegmunkálás valószínűleg a kis, decentralizált őslakos közösségek fejlesztése volt, és nem a rómaiak hozták be a területre. A vizsgált sziklák igen kemények, bronz- vagy kőeszközökkel lehetetlen lett volna megfaragni őket.

A szakértők eredményeiket egy profi kőfaragó, egy kovács és egy bronzöntő segítségével erősítették meg. A kísérletekben az adott kőzettípust különböző anyagokból készült eszközökkel munkálták meg. A tesztek azt mutatták, hogy a kő- és bronzszerszám mellett az edzett végű vasvéső sem alkalmas a feladatra.