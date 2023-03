Restaurálták Michelangelo leveleit

Michelangelo Buonarroti élete során sok dokumentumot tartott meg, többek között leveleit is, melyek a kor legkülönbözőbb személyiségeitől érkeztek. A művész leszármazottai gondosan megőrizték ezeket. Állagmegőrzésre azonban több száz év eltelte után szükség van, így az Association of the Friends of the Casa Buonarroti (Buonarotti Ház Barátainak Egyesülete) kezdeményezésére Michelangelo 342 levelét restaurálták és digitalizálták. A sajtótájékoztató fotóit az MTI tette közzé.